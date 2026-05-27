AMIA pide eliminar aranceles al sector automotriz en revisión del T-MEC

La industria automotriz mexicana pidió este miércoles 27de mayo del 2026 que la revisión del T-MEC sirva para eliminar los aranceles de la sección 232 de Estados Unidos, al advertir que el sector enfrenta una "doble carga" porque ya cumple una regla de origen del 75 % y además paga una tarifa del 25 por ciento.

José Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que el arranque formal de las conversaciones entre México y Estados Unidos es positivo, aunque por ahora las reuniones se mantienen en un plano general sobre cómo fortalecer Norteamérica, reducir la dependencia de Asia e impulsar las cadenas productivas regionales.

"Lo que nos duele son las tarifas que tenemos, la 232 que nos pone un 25 %", afirmó Garza, al explicar que la industria no busca modificar la regla de origen automotriz, sino quitar el gravamen que afecta su competitividad.

El representante del sector sostuvo que la regla vigente ya es estricta para las empresas porque obliga a que el 75 % del contenido sea regional , lo que implica mayores costos frente a otros esquemas de proveeduría.

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Garza insistió en que la mejor posición para México no debe medirse solo por tener menos aranceles que otros países en el promedio general, sino por eliminar por completo las tarifas que afectan al sector automotriz.

"Estar mejor posicionados es que nos quiten la tarifa", sostuvo.

El directivo explicó que, mientras Europa, Canadá y Corea pagan una tarifa del 15 % en el sector automotriz, México enfrenta una del 25 %, pese a formar parte del T-MEC y cumplir con reglas de origen más exigentes.

"Si ya cumplo con eso, si ya estoy puesto en eso, si ya tengo eso, pues no deberían estar las tarifas", sentenció.

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Garza reconoció que el impacto ya se refleja en los flujos comerciales.

Según dijo, los envíos de vehículos ligeros mexicanos a Estados Unidos bajaron 2.6 % en el primer trimestre, aunque el sector compensó parte de esa caída con mayores exportaciones a otros destinos.

Detalló que los envíos a Canadá crecieron casi 30 %, mientras que los dirigidos a Europa, en concreto a Alemania, aumentaron "casi 20 y tantos" por ciento, lo que permitió mantener un dato positivo de exportaciones pese al retroceso hacia el mercado estadounidense.

El representante automotriz advirtió que las empresas han absorbido hasta ahora el impacto de los aranceles, pero reconoció que esta situación no es sostenible.

"Ahorita todas las compañías están tragando las tarifas y están tragando el impacto de las tarifas. Eso no puede ser permanente", concluyó, al advertir que el efecto llegaría a los precios finales.

JM