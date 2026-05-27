Wall Street cerró este miércoles 27 de mayo del 2026 en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.36 % después de que el precio del petróleo de Texas bajara hasta los 88 dólares el barril por el renovado optimismo ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 182 puntos, hasta los 50 mil 644; el selectivo S&P 500 sumaba un 0.02 %, hasta los siete mil 520 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0.07 %, hasta las 26 mil 674 unidades.

En las operaciones durante la sesión, el Dow Jones alcanzó un nuevo récord tras llegar a los 50 mil 830 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró así una jornada ligeramente al alza impulsada por la caída de los contratos de futuros del WTI, el petróleo de referencia de Estados Unidos, que al término de la sesión restó 5.21 dólares respecto al cierre anterior y se situó en los 88.68 dólares el barril.

Esta bajada se produjo después de que la televisión estatal iraní anunciara que Estados Unidos se habría comprometido a retirar su cerco al estrecho de Ormuz e Irán a reanudar el tránsito de buques comerciales, según un borrador del memorando de entendimiento que ambos países están elaborando.

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En el plano corporativo, el sector tecnológico volvió a liderar las subidas, especialmente compañías especializadas en semiconductores, como Micron, que subió un 3.63 % al término de la sesión tras dispararse este martes y superar por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil.

En otros mercados, el oro, activo refugio, crecía un 1.19 %, hasta cuatro mil 448 dólares la onza; y la plata sumaba un 2.27 %, hasta 74.86 dólares la onza.

JM