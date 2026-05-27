El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que este miércoles recibirá a la delegación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) "para sostener conversaciones formales relacionadas con la revisión del T-MEC".

El anuncio fue publicado esta mañana desde las redes sociales del titular de Economía. Compartió, además, que los representantes de EU serían recibidos en la sede oficial de la secretaría que encabeza en punto de las 09:00 horas los días jueves 28 y viernes 29 de mayo .

X / @m_ebrard

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Las rondas de conversación sobre el T-MEC

En una segunda publicación, el funcionario al frente de Economía señaló que, por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se realizarán otras dos rondas de conversación rumbo a la revisión del T-MEC.

La segunda ronda de conversaciones en Washington, EU, con la delegación USTR se celebrará los días 16 y 17 de junio. La tercera ronda volverá a tener sede en México el 20 de Julio.

"Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos", dijo el funcionario desde redes sociales.

El camino a la revisión del T-MEC

Según la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las negociaciones buscan "garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a empresas de todos los tamaños".

El T-MEC, que abarca el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos .

Los tres países deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el tratado. México y Canadá ya han expresado su compromiso con la renovación, pero Trump, que ha impuesto aranceles a sus socios, ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar.

Con información de EFE.

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