Liverpool: Black Days, fechas y ofertas de la campaña de 2025

En el marco del Black Friday, otra de las campañas de rebajas previstas para el cierre de este año, llegan los Black Days 2025 de Liverpool. Se trata de una nueva edición de promociones especiales de cara a la temporada de Navidad que realicen sus compras en esta tienda. Asimismo, la cadena minorista destaca que ya prepara descuentos en diversas categorías y beneficios extra para facilitar las compras.

¿Qué son los Black Days de Liverpool?

Los Black Days de Liverpool forman parte de la temporada de compras decembrinas. Durante estos días, porque no es uno, sino varios, las tiendas de esta cadena aplican descuentos importantes en una amplia variedad de productos.

Es precisamente este detalle de los días lo que vuelve a este evento, una de esas oportunidades destacadas para adquirir artículos a mejor precio y adelantar regalos que se darán a los seres queridos, o bien, para los intercambios de las fiestas de fin de año.

Fechas de los Black Days Liverpool 2025, ¿cuándo son?

Liverpool realizará sus Black Days de este 2025 del 28 al 30 de noviembre, es decir, este fin de semana. La campaña se desarrollará durante tres días en los que los clientes podrán aprovechar promociones especiales tanto en tiendas físicas como para hacer compras en línea o bien, en su aplicación. La tienda señala que este periodo es ideal para adelantar compras de Navidad, o conseguir esos productos de uso personal que tanto deseas con descuentos adicionales.

Entre los beneficios confirmados para los Black Days de Liverpool están:

Envío gratis a todo el país.

Click & Collect, que permite comprar en línea y recoger en tienda.

Garantía Liverpool, con devoluciones sin condiciones.

De acuerdo con la información oficial publicada en la página de Liverpool, estas facilidades acompañarán las ofertas principales para mejorar la experiencia de compra.

