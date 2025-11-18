La próxima edición de la Venta Nocturna Liverpool, la de Navidad 2025, es una de las mejores oportunidades del año para los consumidores en México, sobre todo después de la edición 15 de El Buen Fin. Durante este evento tan esperado, se podrán aprovechar increíbles descuentos, promociones exclusivas y opciones de pago en una extensa variedad de productos, que incluyen tecnología, moda, artículos para el hogar, juguetes y mucho más, justo antes de las fiestas de fin de año y la temporada de regalos.

Si bien la tienda departamental todavía no da a conocer detalles del evento, el último de este tipo en el año, ni tampoco las promociones y ofertas que habrá, algunos compradores ya están haciendo planes para conseguir los productos de su preferencia.

¿Cuándo es la Venta Nocturna Liverpool de Navidad 2025?

Liverpool organiza cuatro ediciones de la Venta Nocturna a lo largo del año, y la próxima de 2025 es nada menos que la de diciembre con motivo de la Navidad. Se espera que durante varios días, de los que todavía no hay fechas oficiales, los clientes tengan la posibilidad de comprar productos con descuento entre las 11:00 y las 21:00 horas en tiendas físicas, así como todo el día en la app Liverpool Pocket o la página oficial.

Como en las ediciones anteriores, Liverpool ofrecerá promociones especiales y la opción de pagar a meses sin intereses para todos los usuarios de sus tarjetas. Para conocer más detalles, solo falta esperar a que la propia tienda anuncie en sus canales oficiales.

ESPECIAL / liverpool.com.mx

Descuentos adicionales en ciertos casos

ESPECIAL / liverpool.com.mx

Los clientes deben saber que si están buscando obtener un descuento adicional de hasta el 10%, te gustará saber que durante la Venta Nocturna de Liverpool, la cadena comercial ofrecerá un beneficio exclusivo. Aquellos que soliciten su tarjeta departamental Liverpool o Liverpool VISA tendrán acceso a esta promoción especial. Los clientes que consigan alguna de estas tarjetas recibirán el descuento extra el mismo día en que realicen su primera compra utilizando el nuevo plástico, lo que representa una excelente oportunidad para maximizar los ahorros.

En su portal oficial, la tienda también informa que otra forma de obtener un beneficio extra es a través de la aplicación Liverpool Pocket, la plataforma que concentra servicios y funciones exclusivas desde el celular. Los usuarios que realicen su primera compra dentro de la app podrán obtener 5% de descuento adicional utilizando el código POCKETMENOS5.

