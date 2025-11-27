Jueves, 27 de Noviembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran HOY 27 de noviembre, último día de pagos

Hoy jueves 27 de noviembre, es el último día en el que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben su pago

¿Quiénes reciben su pago hoy jueves 27 de noviembre de 2025? ESPECIAL / BANCO DEL BIENESTAR

Hoy jueves 27 de noviembre, es el último día en el que las y los beneficiaros de la Pensión Bienestar recibirán sus depósitos, incluyendo a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información del calendario difundido en redes sociales oficiales, la dispersión de pagos termina hoy jueves 27 de noviembre, para los siguientes programas:

  • Pensión Mujeres Bienestar.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y de acuerdo a ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago hoy jueves 27 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el calendario compartido, este último día 27 de noviembre reciben su pago los apellidos que inicien con: "W", "X", "Y" y "Z".

Aquí te compartimos el calendario completo:

ESPECIAL  

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

