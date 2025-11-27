Pensión Bienestar: Este es el último día de pago para adultos mayores en 2025

La Pensión del Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a millones de adultos mayores de 65 años o más. De acuerdo al calendario oficial de la Pensión Bienestar, durante el mes de noviembre será el último pago de este 2025. A continuación, te decimos los detalles al respecto.

¿Cuándo es el último día de pago de la Pensión Bienestar 2025?

A través de su cuenta oficial de X la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, informó que para aquellos beneficiarios que su apellido comience con las letras W, X, Y, Z; a partir del 27 de noviembre, podrán disponer de su recurso correspondiente al bimestre noviembre-diciembre —el último día de pago para adultos mayores en 2025—. El monto corresponde al de 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Habrá aumento de pago para el próximo año de la Pensión Bienestar?

Respecto a la duda de si habrá un aumento de pago para el próximo año, cabe destacar que no se ha compartido información sobre el monto de la siguiente convocatoria, sin embargo, cada año incrementa. A continuación te contamos cómo ha cambiado el deposito desde el primer pago:

2018: mil 160 pesos

2019: 2 mil 550 pesos

2020: 2 mil 620 pesos

2021: 3 mil 100 pesos

2022: 3 mil 850 pesos

2023: 4 mil 800 pesos

2024: 6 mil pesos

2025: 6 mil 200 pesos

¿Qué otros programas del Bienestar tuvieron su pago en noviembre?

Durante el mes de noviembre se benefició a diferentes grupos de los programas Bienestar, a continuación te decimos cuáles y qué monto correspondió a cada uno de ellos:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad el monto es de 3 mil 270 pesos bimestrales hasta los 6 años.

