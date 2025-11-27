Jueves, 27 de Noviembre 2025

Pensión Bienestar: Este es el último día de pago para adultos mayores en 2025

En este mes de noviembre se deposita el último pago del año de la Pensión Bienestar, cuyo monto es de 6 mil 200 pesos (bimestre noviembre-diciembre)

Durante el mes de noviembre se benefició a diferentes grupos de los programas Bienestar, incluido el de la Pensión Bienestar para adultos mayores. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Pensión del Bienestar  es el apoyo  económico que brinda el Gobierno de México a millones de adultos mayores de 65 años o más. De acuerdo al calendario oficial de la Pensión Bienestar, durante el mes de noviembre será el último pago de este 2025. A continuación, te decimos los detalles al respecto.

¿Cuándo es el último día de pago de la Pensión Bienestar 2025?

A través de su  cuenta oficial de X la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, informó que para aquellos beneficiarios que su apellido comience con las letras W, X, Y, Z; a partir del 27 de noviembre, podrán disponer de su recurso correspondiente al bimestre noviembre-diciembre —el último día de pago para adultos mayores en 2025—. El monto corresponde al de 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Habrá aumento de pago para el próximo año de la Pensión Bienestar?

Respecto a la duda de si habrá un aumento de pago para el próximo año, cabe destacar que no se ha compartido información sobre el monto  de la siguiente convocatoria, sin embargo, cada año incrementa. A continuación te contamos cómo ha cambiado el deposito desde el primer pago:

  • 2018: mil 160 pesos
  • 2019: 2 mil 550 pesos
  • 2020: 2 mil 620 pesos
  • 2021: 3 mil 100 pesos
  • 2022: 3 mil 850 pesos
  • 2023:  4 mil 800 pesos
  • 2024: 6 mil pesos
  • 2025: 6 mil 200 pesos

¿Qué otros programas del Bienestar tuvieron su pago en noviembre?

Durante el mes de noviembre  se benefició a diferentes grupos de los programas Bienestar, a continuación te decimos cuáles y qué monto correspondió a cada uno de ellos:

  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos
  • Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos
  • Pensión Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad el monto es de 3 mil 270 pesos bimestrales hasta los 6 años.

