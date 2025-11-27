Pensión Bienestar: Este es el último día de pago para adultos mayores en 2025

La Pensión del Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a millones de adultos mayores de 65 años o más. De acuerdo al calendario oficial de la Pensión Bienestar, durante el mes de noviembre será el último pago de este 2025. A continuación, te decimos los detalles al respecto.A través de su cuenta oficial de X la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, informó que para aquellos beneficiarios que su apellido comience con las letras W, X, Y, Z; a partir del 27 de noviembre, podrán disponer de su recurso correspondiente al bimestre noviembre-diciembre —el último día de pago para adultos mayores en 2025—. El monto corresponde al de 6 mil 200 pesos bimestrales.Respecto a la duda de si habrá un aumento de pago para el próximo año, cabe destacar que no se ha compartido información sobre el monto de la siguiente convocatoria, sin embargo, cada año incrementa. A continuación te contamos cómo ha cambiado el deposito desde el primer pago:Durante el mes de noviembre se benefició a diferentes grupos de los programas Bienestar, a continuación te decimos cuáles y qué monto correspondió a cada uno de ellos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS