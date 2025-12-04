Beca Rita Cetina: HOY inician los pagos; calendario completo de fechas por letra de apellido

El pasado lunes, durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció el calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, el cual es el último de este año 2025. Al respecto, es importante recordar que la dispersión de fondos inicia hoy jueves 4 de diciembre.

Los beneficiarios que reciben hoy su pago de la beca, ya sea la Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro, son aquellos cuyo primer apellido empieza con las letras A y B.

¿Cada cuándo se pagan las becas de la Secretaría del Bienestar?

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Bienestar, las becas de educación básica, media superior y superior se otorgan de forma bimestral para cubrir diez de los doce meses del año. Dado que no se realizan depósitos durante julio y agosto (que es temporada de vacaciones en las escuelas), el calendario anual consta de cinco entregas. La última de este año corresponde al bimestre noviembre y diciembre, y cuyos pagos arrancan hoy.

Es importante que los padres y tutores recuerden que estos apoyos no son mensuales y se recomienda consultar únicamente fuentes oficiales para evitar confusiones generadas por calendarios que al final son confusos.

Esto pagan las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el futuro, en el bimestre noviembre-diciembre 2025

Cuando un beneficiario es notificado del depósito, el monto cubre el periodo establecido por las autoridades, el cual, en la mayoría de los casos, corresponde al bimestre completo. Sin embargo, puede haber modificaciones, especialmente en periodos electorales.

En 2025, el pago para los estudiantes de nivel medio superior que reciben la Beca Benito Juárez se mantiene en mil 900 pesos.

Respecto a la Beca Rita Cetina, se otorga la misma cantidad a cada familia con alumnos de educación básica (primaria y secundaria); si una familia tiene más de un hijo inscrito en secundaria pública, recibirá un monto adicional de 700 pesos.

Por su parte, el pago bimestral de las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro para cada estudiante de nivel superior asciende a 5 mil 800 pesos.

Oficial: Calendario de pagos noviembre-diciembre 2025

La información oficial establece que el calendario de pagos para los alumnos previamente registrados en los programas se mantiene de la siguiente manera, siguiendo el procedimiento habitual de dispersión de fondos por orden alfabético en una fecha específica:

Programas que recibirán dinero por el bimestre noviembre-diciembre, como parte de la Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro

Días y letras:

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z



ESPECIAL / La Mañanera del Pueblo

