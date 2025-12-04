Jueves, 04 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: Estos son los descuentos navideños que habrá en 2025

Los descuentos navideños para los beneficiarios de la Pensión Bienestar estarán vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 

Por: El Informador

Los descuentos navideños que habrá en 2025 para los beneficiarios se realizarán en colaboración con SuperISSSTE y será destinada para más de 32 millones de personas. ESPECIAL / UNSPLASH

Los descuentos navideños que habrá en 2025 para los beneficiarios se realizarán en colaboración con SuperISSSTE y será destinada para más de 32 millones de personas. ESPECIAL / UNSPLASH

Por medio de un comunicado oficial, el Banco del Bienestar dio a conocer que, en diciembre de 2025,  se lanzará una campaña de descuentos navideños a la que podrán acceder aquellas personas que cuenten con su tarjeta de Banco del Bienestar. En la campaña entrarán más de 5 mil productos participantes disponibles.

Lee también: Peso mexicano, sin mayores cambios frente al dólar HOY

¿Cuáles son los descuentos navideños de la  Pensión Bienestar 2025?

Esta iniciativa brinda hasta 10 % de descuento al pagar con la Tarjeta del Banco del Bienestar. Asimismo, se incorporaron opciones de pago a meses sin intereses, y se mantienen los descuentos permanentes que ofrece SuperISSSTE, esto permitirá que la población cuente con más  alternativas de ahorro durante sus compras.

oblación en general hacer rendir mejor sus recursos disponibles y, así, contar con un ingreso extra para la compra de productos en esta temporada navideña 2025. 

     

¿Quiénes pueden participar en los descuentos navideños de la Pensión Bienestar?

La campaña se realizará en colaboración con SuperISSSTE y será destinada para más de 32 millones de personas. Como objetivo principal de esta estrategia que lanzó SuperISSSTE, se busca consolidar una política de consumo accesible que permita a los derechohabientes y a la población en general hacer rendir mejor sus recursos disponibles y, así contar con un ingreso extra para la compra de productos en esta temporada navideña 2025. 

Te puede interesar: ¿Cuáles son los idiomas mejor pagados en México que disparan el salario?

  • Personas adultas mayores
  • Personas con discapacidad
  • Quienes tengan becas de educación básica, media superior y superior
  • Quienes estén inscritas a los programas Mujeres Bienestar
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Sembrando Vida
  • Producción para el Bienestar
  • Bienpesca, entre otros

Recuerda que los descuentos estarán vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones