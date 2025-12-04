Pensión Bienestar: Estos son los descuentos navideños que habrá en 2025

Por medio de un comunicado oficial, el Banco del Bienestar dio a conocer que, en diciembre de 2025, se lanzará una campaña de descuentos navideños a la que podrán acceder aquellas personas que cuenten con su tarjeta de Banco del Bienestar. En la campaña entrarán más de 5 mil productos participantes disponibles.

¿Cuáles son los descuentos navideños de la Pensión Bienestar 2025?

Esta iniciativa brinda hasta 10 % de descuento al pagar con la Tarjeta del Banco del Bienestar. Asimismo, se incorporaron opciones de pago a meses sin intereses, y se mantienen los descuentos permanentes que ofrece SuperISSSTE, esto permitirá que la población cuente con más alternativas de ahorro durante sus compras.

¿Quiénes pueden participar en los descuentos navideños de la Pensión Bienestar?

La campaña se realizará en colaboración con SuperISSSTE y será destinada para más de 32 millones de personas. Como objetivo principal de esta estrategia que lanzó SuperISSSTE, se busca consolidar una política de consumo accesible que permita a los derechohabientes y a la población en general hacer rendir mejor sus recursos disponibles y, así contar con un ingreso extra para la compra de productos en esta temporada navideña 2025.

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Quienes tengan becas de educación básica, media superior y superior

Quienes estén inscritas a los programas Mujeres Bienestar

Jóvenes Construyendo el Futuro

Sembrando Vida

Producción para el Bienestar

Bienpesca, entre otros

Recuerda que los descuentos estarán vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE.

