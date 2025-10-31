Krispy Kreme regala donas HOY por Halloween si cumples este requisito

Este viernes 31 de octubre pide "Dona o susto" en Krispy Kreme y tu rezo será atendido.

La famosa empresa de donas Krispy Kreme Doughnots regalará su icónico panecito glaseado a todo aquel que se presente disfrazado a una de las múltiples sucursales repartidas en México solo el día de hoy. Para ello, lo único que debes prepara es tu mejor disfraz y celebrar un Halloween dulce.

La promoción aplica únicamente este viernes 31 de octubre de 2025 en todas las tiendas Krispy Kreme de México a excepción de aquellas ubicadas dentro de Liverpool y aeropuertos. De igual forma, no aplica en las estaciones ubicadas en Walmart, Chedraui ni Oxxo.

La oferta solo puede ser redimida de manera presencial, por lo que también quedan excentas todas las aplicaciones de plataformas digitales de "Delivery".

Por último, debes tener en cuenta que la promoción es limitada a una dona por persona y sujeta a asignación de donas por tienda.

Además de ello, quizá quieras aprovechar tu vuelta para probar las donas de temporada Drácula, Calabaza Halloween y Katrina, las cuales son parte de una colaboración con la Sociedad de las Pesadillas

Como parte de este último punto, este 31 de octubre la Sociedad de las Pesadillas realizará un Meet & Greet en Monterrey en el Teatro de Donas Monterrey ubicado sobre avenida Humberto Lobo 540-B en San Pedro Garza García.

