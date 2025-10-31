El valor de ser tequileros

Ser tequilero es creer en México todos los días. Es trabajar la tierra con el compromiso de cuidarla y defender con hechos una tradición que ha dado identidad, arraigo y desarrollo a muchas comunidades. Es mantener viva una agroindustria sostenible, competitiva y humana, porque en cada litro de Tequila se concentra el esfuerzo de miles de familias, la historia de un pueblo que encontró en el agave un símbolo de trabajo digno que hoy nos une y nos proyecta al mundo.

Ser tequilero es apostar por el país, aun cuando los retos cambian y las condiciones nos ponen a prueba, es saber que detrás de cada logro hay un desafío superado. Es tomar decisiones que honren nuestra historia y aseguren que este legado continúe siendo un ejemplo de calidad, compromiso y liderazgo.

Pero más allá del éxito comercial, el Tequila es motor económico que genera empleos, sostiene economías locales y fortalece el tejido social de regiones enteras.

El Tequila sigue siendo una historia de éxito basada en calidad, innovación y autenticidad. Lo vemos en la estabilidad que ha mantenido en el mercado global de consumo de destilados con una tasa anual compuesta de crecimiento del 1.2%, de 2024 a 2029, casi el triple que el resto de las bebidas espirituosas.

Es así como su presencia ha sumado a más de 120 países, por la confianza ante los consumidores, siendo Estados Unidos nuestro principal destino con el 66.4% del volumen global, seguido de México, con una participación del 16.2%, y Canadá, con el 1.9%, muestra clara de que el consumidor reconoce y valora la autenticidad de nuestra Denominación de Origen Tequila.

Tequila: Visión de largo plazo

Si bien hemos visto ajustes en la demanda global después de los crecimientos históricos postpandemia, nuestra agroindustria se mantiene sólida y con una visión estratégica. Seguimos enfocados en la cultura del consumo responsable.

Asimismo, nuestra Denominación de Origen es un logro colectivo y un compromiso permanente. Es la garantía de que cada gota de Tequila lleve consigo trazabilidad, autenticidad y excelencia. Gracias a la labor conjunta de productores, industriales, envasadores, autoridades y al Consejo Regulador del Tequila, podemos decir con orgullo que somos ejemplo mundial de una cadena productiva que respeta la normatividad, el medio ambiente y al consumidor.

El futuro es de unidad y diálogo constante con productores y autoridades. Porque el Tequila no se improvisa. Se cuida, se certifica y se honra. Es la herencia que recibimos y el compromiso que debemos asegurar para las próximas generaciones. Por ello, en la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, renovamos nuestro compromiso para que el Tequila siga siendo un motor de desarrollo para México, ejemplo de calidad y símbolo de tradición, cultura y sustentabilidad que nos une con el mundo.

MV