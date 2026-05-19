Julio Regalado en Soriana: Descubre las ofertas del primer folleto de la temporada del 19 al 28 de mayo

La economía familiar siempre busca un respiro constante, y este martes 19 de mayo de 2026 marca el inicio no oficial del verano de las ofertas en Soriana. La cadena de supermercados ha dado el sorpresivo banderazo de salida con la publicación anticipada de su primer folleto de Julio Regalado, una campaña masiva que históricamente paraliza a los consumidores mexicanos por sus grandes descuentos y que este año promete superar todas las expectativas de ahorro.

¿Qué incluye el primer folleto de Julio Regalado 2026?

Para los millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y del resto del territorio nacional, esta noticia llega en el momento perfecto para surtir la despensa. La promoción estrella que ha acaparado todas las miradas desde primera hora de la mañana es el codiciado 4x2 en todo el papel higiénico, una oferta insuperable que permite a las familias llevarse cuatro paquetes pagando únicamente dos, siendo aplicable en casi todas las marcas reconocidas del mercado.

Es sumamente importante destacar que esta promoción específica del papel de baño tiene una vigencia muy corta y requiere acción inmediata. Según el folleto esta oferta estará disponible únicamente hasta el próximo viernes 22 de mayo de 2026.

Además de la locura por el papel, el folleto general de descuentos tiene una vigencia extendida del 19 al 28 de mayo de 2026, o bien, hasta agotar las existencias en piso de ventas. Esto significa que los consumidores tienen poco más de una semana para planificar inteligentemente sus compras y aprovechar el resto de las rebajas estratégicas en departamentos clave como abarrotes, farmacia, artículos de limpieza profunda y productos de cuidado personal para toda la familia.

Las mejores ofertas confirmadas en tienda y en línea

Las promociones aplican de manera idéntica tanto en las sucursales físicas como en la plataforma digital oficial de Soriana, lo que resulta una alternativa ideal para quienes prefieren evitar las largas filas en cajas y recibir sus productos cómodamente directamente en la puerta de su casa mediante el servicio a domicilio.

Estas son las ofertas que definitivamente no se pueden dejar pasar durante estos días:

3×2 (el producto GRATIS será el de igual o menor valor) en:

Todo el Cuidado Bucal y Afeitado

Todos los Vinos y Licores (excepto Casa Madero, Don Leo, Juguette, Moet, L.A: Cetto, Vega Sicilia, Macan, Casa Dragones, The Macallan, 7 Leguas, Johnnie Walker Blue, Don Julio 1942 y Zacapa XO)

Todos los Sustitutos de azúcar Splenda

Todos los Cereales, Avenas, Granolas y Barras de Cereal

Todos los Chiles y Vegetales envasados

Todo el Café Jacobs y LOR

Todas las Salsas para Pasta, Purés de tomate y Caldillos

Todas las Palomitas para Microondas

Todos los Refrescos Peñafiel sabores y Adas

Todas las Comidas congeladas

Toda la marca Ariel, Ace, Downy y Salvo

Toda la Paquetería del departamento de Salchichonería (excepto Precíssimo)

Toda la Farmacia (excepto Centro Dermo, Electrolitos, Suplementos deportivos y marca Abbot)

Todas las Galletas Quaker y Gamesa (excepto gramajes menores a 140 g)

4×2 (el producto GRATIS será el de igual o menor valor) en:

Todo el papel higiénico (excepto Precíssimo); vigente hasta el 22 de mayo

Te puede interesar:

4×3 (el producto GRATIS será el de igual o menor valor) en:

Todas las Gelatinas y Flanes Pronto

En la compra de 1, te llevas el 2º al 70% (en artículos de igual o menor valor) en:

Todos los Desodorantes Axe, Rexona y Dove

Toda la marca Elvive, Fructis, Tío Nacho y Anne Rotshield

En la compra de 1, te llevas el 2º al 50% (en artículos de igual o menor valor) en:

Todos los Aceites Valley Foods, Oléico, La Gloria, Sabrosano y Gran Tradición

20% de descuento en: Irán reacciona a propuesta de Rusia de tomar su uranio

Todos los Refrigeradores y Congeladores White-Westinghouse

40% en Dinero Electrónico Soriana Ya en:

Todos los Sartenes y Ollas

25% en Dinero Electrónico Soriana Ya en:

Todos los Quesos empacados nacionales

20% en Dinero Electrónico Soriana Ya en:

Todas las Bolsas Ziploc

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Aunado a los atractivos descuentos directos en miles de productos, la campaña comercial de este año hace un fuerte y claro énfasis en la fidelización del cliente frecuente. Quienes utilicen activamente su tarjeta de recompensas Soriana Ya en cajas, podrán acceder a beneficios adicionales exclusivos, como un 20% de bonificación directa en dinero electrónico Soriana Ya al comprar cualquier presentación de bolsas Ziploc, o hasta un increíble 40% de reembolso al adquirir sartenes y ollas para renovar la cocina.

Revisa el folleto completo de Julio Regalado en Soriana en nuestra fotogalería.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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