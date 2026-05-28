Promociones del Día de la Hamburguesa: Ofertas en Carl's Jr., McDonald's y Burger King

Este 28 de mayo de 2026, millones de comensales en México celebran el Día Internacional de la Hamburguesa aprovechando ofertas irrepetibles en todo el país. Las principales cadenas de comida rápida lanzan agresivas campañas comerciales para atraer a los amantes de este icónico platillo y dominar el mercado.

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Los restaurantes esperan filas kilométricas desde tempranas horas gracias a dinámicas que regalan comida, reducen los precios drásticamente y premian la fidelidad de los consumidores.

Locura a un peso en Carl's Jr. y Wendy's

Carl's Jr. mantiene su tradicional y exitosa promoción al ofrecer la clásica Famous Star con queso a solo un peso mexicano. Para validar esta atractiva oferta, los clientes deben comprar cualquier combo regular del menú directamente en el comedor, para llevar o mediante el servicio drive thru. La marca aclara que la promoción excluye los paquetes infantiles Star Pals, prohíbe combinarla con otros descuentos y restringe su validez en las sucursales ubicadas dentro de aeropuertos.

Por su parte, Wendy's compite fuertemente en el entorno digital al lanzar 20 mil hamburguesas Jr. Cheese a un peso durante esta jornada. Los usuarios necesitan ingresar el código conmemorativo en la aplicación oficial de la marca para asegurar su comida casi gratis antes de agotar existencias. Esta estrategia busca incrementar las descargas de su plataforma móvil mientras premia la rapidez y lealtad de sus consumidores más atentos a las redes sociales.

Descuentos digitales y regalos en McDonald's y Burger King

McDonald's apuesta por la tecnología y ofrece su famosa Cuarto de Libra a únicamente 28 pesos a través de la App de McDonald's. Los compradores deben descargar el cupón digital y utilizar las funciones Pick Up o McDelivery para disfrutar el descuento, limitando la oferta a una por cliente. Además, la cadena suma la fiebre futbolera regalando sobres de estampas Panini del Mundial 2026 al agrandar los McTríos, generando un valor agregado para los coleccionistas.

Mientras tanto, Burger King decide regalar una Whopper sin queso a todos los clientes que adquieran cualquier combo de las categorías Core o Premium. La dinámica exige acudir físicamente a los mostradores de los restaurantes, ya que la empresa bloqueó la promoción para los servicios de entrega a domicilio. Los comensales solo pueden reclamar una hamburguesa gratuita por persona durante toda la jornada, buscando así aumentar el tráfico peatonal en sus establecimientos a nivel nacional.

Opciones premium y recomendaciones para el consumidor

Las marcas de gama alta también participan en esta celebración gastronómica con dinámicas sumamente atractivas para paladares exigentes. Shake Shack activa una promoción de dos por uno, regalando una ShackBurger al comprar otra igual mediante un código digital exclusivo en sus kioscos o aplicación.

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los términos y condiciones, llegar temprano a las sucursales y descargar las aplicaciones móviles con anticipación para evitar contratiempos al momento de ordenar.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR