Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Todos los eventos a los que aplica la promoción hoy 27 de mayo están agendados en la Arena Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos cinco conciertos de la Arena Guadalajara se encuentran al 2x1 solo por hoy, 13 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estos cinco conciertos de la Arena Guadalajara se encuentran al 2x1 solo por hoy, 13 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del cuarto y último miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 27 de mayo. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 21 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen cinco conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos. ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

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Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
29 de mayo Jesse & Joy Arena Guadalajara
31 de mayo El Divo: Homenaje sinfónico a Juan Gabriel Arena Guadalajara
5 de junio La Dinastía Elizalde Continúa Arena Guadalajara
12 de junio Gloria Trevi Arena Guadalajara
13 de junio Napoleón y Mocedades Arena Guadalajara

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Todos los conciertos enlistados se pueden comprar en modalidad 2x1 o 4x3 según deseen las personas interesadas.

También se informó de la cancelación del concierto de Jorge Celedón agendado para el 24 de junio en la Arena Guadalajara. En caso de haber comprado boletos, habrá que acercarse al personal de la empresa a través de sus medios oficiales para conocer el procedimiento correspondiente.

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