Beca Rita Cetina: ¿Cuándo es la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios?

La Secretaría del Bienestar anunció que antes de que termine el mes de noviembre iniciará la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, así como de los programas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondientes a los registros realizados durante el ciclo escolar 2025.

Estas tarjetas permitirán realizar compras o retirar efectivo directamente en las sucursales del Banco del Bienestar. Además, la dependencia adelantó que, tras recibir su plástico, los beneficiarios obtendrán su primer pago en los días posteriores.

La fecha en la que iniciará la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de dichos programas sociales será el próximo martes 25 de noviembre.

Junto con la entrega a nuevos inscritos, el Gobierno Federal también llevará a cabo la reposición de tarjetas vencidas de becarios de educación básica, media y media superior. Este proceso comenzará desde el lunes 17 de noviembre, debido a que existen más de 744 mil tarjetas caducadas que ya no permiten realizar operaciones.

¿De cuánto es el depósito de la Beca Rita Cetina?

En el caso de la Beca Rita Cetina, el apoyo económico asciende a 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria inscrito en una escuela pública. El programa está dirigido a hogares de bajos recursos con el objetivo de fomentar la permanencia escolar de niñas, niños y jóvenes.

NA