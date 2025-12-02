SAT: Esta es la verdadera función del buzón tributario y el motivo por el que debes prestarle atención

El Buzón Tributario es un sistema de comunicación electrónica obligatoria entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los contribuyentes (personas físicas y morales). Funciona como un portal privado y personalizado ubicado en la página web del SAT.

Funciones Principales

Este mecanismo bidireccional se utiliza para:

Notificaciones del SAT: La autoridad fiscal notifica actos administrativos, resoluciones, requerimientos de información y mensajes de interés general a los contribuyentes de manera ágil y segura.

Cumplimiento del Contribuyente: Los contribuyentes pueden presentar promociones, avisos, solicitudes y dar respuesta a los requerimientos de la autoridad, utilizando documentos digitales (como la e.firma).

Obligatoriedad y Multas

La habilitación del Buzón Tributario y el registro de medios de contacto (correo electrónico y número de teléfono celular) es una obligación fiscal.

Incumplir con esta disposición puede resultar en multas. El uso de este sistema ha sido declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para mayor información o para habilitar tu buzón, puedes visitar el portal oficial del SAT Buzón Tributario.

Sobre la declaración anual 2026

A tres meses de que comience la temporada de declaración de impuestos correspondiente al ejercicio 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lanzó un simulador para que las empresas puedan irse preparando para cumplir con esta obligación fiscal en marzo del próximo año.

El simulador está disponible a partir de este lunes 1 de diciembre para personas morales que tributen en el Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Mediante esa herramienta, los contribuyentes de dichos esquemas tributarios podrán visualizar la información presentada a lo largo del ejercicio 2025.

Destacó que con ello, el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda, continúa con la implementación de herramientas para facilitar a las y los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

*Con información de SUN.

