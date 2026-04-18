Con el precio del jitomate al alza en México y cada vez más personas en búsqueda de opciones económicas para dar color y sabor a los platillos y ensaladas, existen varias alternativas que pueden rescatar tus platillos sin sacrificar demasiado, sobre todo a la hora de hacer guisos o caldos.

Si bien muchas personas recurren al puré de tomate envasado porque es una opción muy económica, hay otras opciones naturales que pueden darle un toque especial a tu platillo.

Al preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini s obre las mejores alternativas al jitomate que son más baratas, estas fueron las opciones que nos brindó: ¡aquí tienes las mejores!

¿Qué le puedes poner a tus guisos y salsas además del jitomate?

Tomate verde (tomatillo)

Es la alternativa más directa en México. Aunque es más ácido, tiene una base de agua y pulpa muy similar.

Cómo usarlo: Para salsas, guisos o caldos.

Truco: Para quitarle el exceso de acidez y que se parezca más al jitomate, agrega una pizca de azúcar o una pizca de bicarbonato de sodio al cocinarlo.

Puré de tomate envasado o Tetrabrik

A menudo, el puré de tomate industrializado mantiene un precio más estable que el fruto fresco cuando hay escasez o inflación.

Cómo usarlo: Ideal para sopas de pasta, arroz rojo o entomatados.

Ventaja: Ya viene concentrado, por lo que rinde más que el jitomate natural licuado.

Zanahoria cocida y licuada (El "truco" de la textura)



Parece extraño, pero es un secreto de cocina para dar cuerpo y color -sobre todo a caldos y salsas- sin gastar en jitomate.

Cómo usarlo: Cuece zanahorias hasta que estén muy suaves y lícualas con un poco de agua, ajo y cebolla.

Truco: Si le añades una cucharadita de pimentón (paprika) o un poco de vinagre, obtendrás un color y una acidez muy parecida a la del jitomate en salsas para pasta o guisos rojos.

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Pimiento morrón rojo (en oferta)

A veces se encuentran pimientos rojos en oferta que están muy maduros y eso los convierte en la opción ideal para sustituir el jitomate.

Cómo usarlo: Licuado con un poco de agua, aporta un color rojo intenso y un sabor dulce delicioso para salsas de base española o italiana.

Mezcla: Puedes usar mitad pimiento y mitad zanahoria para una salsa roja económica.

Chile guajillo (Para dar color)

Si lo que buscas es que el arroz o el guiso se vea rojo pero el jitomate está impagable, el chile guajillo es tu aliado.

Cómo usarlo: Remoja los chiles en agua caliente, retira las semillas y lícualos bien. Aporta el color rojo tradicional sin que el platillo pique (siempre que lo limpies bien).

Achiote en pasta

Es muy económico y rinde muchísimo.

Cómo usarlo: Disuelve una pequeña parte de la barra de achiote en caldo o agua. Te servirá para dar ese tono rojizo vibrante a arroces, caldos de pollo o carnes adobadas sin necesidad de usar una sola pieza de jitomate.

¡Ahorra con los "jitomates de oferta"! ¿Cuál es el truco?

Si encuentras jitomate "de oferta" porque está muy maduro (el que llaman "para salsa"), cómpralo en cantidad, lícualo y congélalo en porciones . Te servirá perfectamente para cocinar durante las semanas en que el precio suba más.

JM

