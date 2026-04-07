Martes, 07 de Abril 2026

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Petróleo WTI cae 16 % tras anuncio de Trump sobre Irán y reapertura de Ormuz

El petróleo de Texas llegó a los 94.79 dólares el barril luego de que Donald Trump aplazara su ultimátum a Irán

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y EFE

El mercado del petróleo registró un bajón en sus precios que de inmediato sacudió al panorama económico internacional. AP/ARCHIVO

El mercado del petróleo registró un bajón en sus precios que de inmediato sacudió al panorama económico internacional. AP/ARCHIVO

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se hundió un 16.08 %, hasta los 94.79 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar "dos semanas" el ultimátum a Irán si aprobaba reabrir el estrecho de Ormuz y que Teherán anunciara que se reanudará el tráfico en el paso.

¿Cómo cerró el barril de petróleo WTI hoy, 07 de abril del 2026?

Pasadas las 19:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, restaban 18.16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112.95 dólares el barril.

LEE: Irán anuncia que permitirá el paso por el estrecho de Ormuz

El mercado del petróleo registró uno de sus datos más bajos desde que Donald Trump anunció por primera vez el ultimátum a Irán, que este fin de semana aplazó hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT) de este martes.

¿Qué dijo Donald Trump sobre su última decisión sobre Irán y el alto al fuego por 2 semanas?

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!", aseguró el estadounidense en su red social, Truth Social.

     

Según explicó Trump, aceptó la propuesta porque Estados Unidos ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" y las negociaciones para "un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio" se encuentran "muy avanzadas".

"Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma", añadió el mandatario antes de asegurar que este problema "de larga data" está "a punto de resolverse".

LEE: Trump acuerda cese al fuego por dos semanas con Irán

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, tras confirmar el alto el fuego bilateral.

¿Cómo afectó al petróleo el problema en Irán?

El mercado del crudo llevaba días sumido en un estado de tensión, y estabilizado encima de los 110 dólares el barril, después de que Trump hubiera elevado el tono y las amenazas contra Irán exigiéndoles la reapertura de Ormuz, pasando de prometer que desatará "el infierno" en el país, al destruir todas las centrales energéticas e infraestructuras como puentes, a amenazar con destruir una civilización.

JM
 

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