México convoca a empresarios a buscar negocios e inversión en misión a Canadá en mayo

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, reiteró la invitación a empresas mexicanas de todos los tamaños para integrarse a una misión comercial que se realizará en Canadá los próximos 7 y 8 de mayo, con el propósito de generar nuevos vínculos empresariales, promover la oferta nacional y explorar oportunidades de inversión bilateral.

En un video difundido a través de la red social X, el funcionario explicó que participará junto con un equipo del Gobierno de México para acompañar a las compañías interesadas, desde pequeñas y medianas hasta grandes corporaciones , en reuniones directas con empresas canadienses del mismo sector productivo.

Industrias mexicanas en el mercado internacional

Ebrard señaló que la iniciativa busca facilitar espacios para que las firmas mexicanas presenten sus productos y servicios, amplíen su presencia en el mercado internacional y promuevan proyectos de inversión que fortalezcan la cooperación económica entre ambos países.

El titular de Economía agregó que, tras el proceso de registro, las autoridades identificarán posibles contrapartes comerciales y coordinarán encuentros empresariales enfocados en concretar acuerdos, alianzas estratégicas o nuevas convocatorias de colaboración.

¿En qué consiste la Misión Comercial de México a Canadá?

La misión comercial forma parte de los esfuerzos del Gobierno mexicano por impulsar la competitividad de las empresas nacionales y aprovechar los mecanismos de integración económica existentes en América del Norte.

En el videomensaje, Ebrard mencionó que la gira incluirá visitas a las ciudades canadienses de Montreal y Toronto. L a convocatoria oficial de la Misión Comercial de México a Canadá la presenta como una iniciativa para "generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión" mediante reuniones presenciales B2B.

El micrositio oficial de la misión también refiere a Toronto y Montreal como ciudades previstas y señala que los participantes deberán cubrir sus gastos de viaje.

La sociedad económica de México y Canadá

La invitación ocurre en un momento en que ambos países buscan profundizar su relación económica, en medio de tensiones con su principal socio EU, en el marco también de la revisión del tratado entre los tres países de Norteamérica, el T-MEC.

El sitio oficial de la misión ubica a Canadá como el segundo socio comercial más importante de México, con un comercio bilateral de 56 mil millones de dólares en 2024 y señala que el intercambio se ha multiplicado por 12 desde 1994.

Con ello, la Secretaría de Economía busca que más firmas mexicanas aprovechen el T-MEC para diversificar exportaciones, encontrar compradores y abrir nuevas rutas de inversión en el mercado canadiense.

TG