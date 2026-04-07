Analistas privados bajan a 1,4 % la estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

Analistas del sector privado ajustaron ligeramente a la baja sus previsiones sobre el desempeño económico de México para 2026, al reducir de 1,5% a 1,4% su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas publicada por Citi México.

El informe, elaborado con la participación de 37 grupos de análisis pertenecientes a bancos, casas de bolsa y firmas especializadas en mercados financieros, muestra una amplia diversidad de escenarios sobre el comportamiento de la economía mexicana en los próximos años.

Entre las previsiones más optimistas destaca una expansión de hasta 1,8% al cierre de 2026, estimada por instituciones como BBVA, Bankaool y Banorte. En contraste, otras entidades como Banca Mifel y Bradesco BBI proyectan un crecimiento más moderado, cercano al 0,8%, por debajo del rango estimado por el Gobierno mexicano, que se ubica entre 1,8% y 2,8%.

Estimaciones del crecimiento del PIB para 2027

Para 2027, el consenso de analistas privados mantuvo su previsión de crecimiento del PIB en 1,8%, mientras que la proyección oficial considera una expansión ligeramente mayor, en un rango que oscila entre 1,9% y 2,9%.

Las diferencias entre estimaciones reflejan la incertidumbre sobre factores como el dinamismo del comercio internacional, el comportamiento de la inversión y las condiciones financieras globales, elementos que continúan influyendo en las perspectivas económicas del país en el mediano plazo

¿Qué dice la Encuesta de Expectativas de Citi?

La Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en el ejercicio esperan ahora que el próximo recorte de tasas del Banco de México sea de 25 puntos base en junio próximo, luego de ser sorprendidos en su última decisión del 26 de marzo con un recorte inesperado de un cuarto de punto porcentual.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2026 se mantuvo en 6,5%, lo que supondría solo un recorte más de 25 puntos base en el resto del año, desde un 6,75% actual. Los analistas elevaron las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4,23%, desde un 4,1% previo.

Proyecciones para la inflación

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron su estimación de 4,2%, mientras que Banxico espera alcanzar su meta del 3% en el tercer trimestre del año.

“Para fines de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3,80% para el componente subyacente, se mantuvo en 3,76% desde la última encuesta”, añade el documento. Además, la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio entre 2028 y 2032 se situó en 3,7%, sin cambios.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,33 unidades al finalizar 2026, por debajo de los 18,35 esperados en la última edición.

Para el próximo año, el consenso mejoró su proyección para el tipo de cambio hasta 18,89 pesos por dólar, desde los 19 de la encuesta previa.

TG