¿Cuáles son las mejores tarjetas de débito en México este 2026?

En un contexto donde cada vez más personas manejan su dinero de forma digital, elegir una buena tarjeta de débito se ha vuelto clave para administrar gastos, evitar comisiones y obtener beneficios adicionales.

Escoger una opción entre tantos bancos se vuelve un poco complicado, en especial si no se conoce lo que ofrecen para cada tarjeta, así que en esta ocasión te mostraremos las mejores opciones de tarjetas de débito para este 2026.

Las mejores tarjetas de débito

De acuerdo con un análisis de mercado realizado por la plataforma Kardmatch, especialista en este tipo de cuestiones bancarias, estas son las mejores. Los principales aspectos en los que se basaron para determinar cuales son las tarjetas mejor consideradas son que:

Que no exijan requisitos complejos para evitar comisiones, ni que te condicionen.

Que cuenten con un seguro que proteja tu dinero mediante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que protege tus fondos en caso de quiebra de la institución.

La apertura de la cuenta sea 100% en línea, así evitas tener que ir hasta una sucursal bancaria.

Que puedas realizar depósitos y retiros sin costo, sin cobro de comisión.

Cuenta de débito Banorte Enlace digital

Beneficios:

No cobra comisión por apertura, ni exige un saldo mínimo.

Puedes tener acceso a una tarjeta virtual para realizar compras en línea.

Puedes retirar dinero sin costo en los cajeros de Banorte.

Puedes depositar solamente 25 mil pesos aproximadamente, si requieres de depósitos mayores tendrás que cambiar el tipo de tarjeta.

Cuenta de débito Santander LikeU

Beneficios:

No cobra comisión por apertura, ni exige mantener un saldo mínimo (aunque sí debes de hacer al menos dos transacciones al mes para evitar una comisión de $9.90.

Puedes realizar compras físicas y retirar efectivo sin costo en cualquier cajero de Santander.

Tendrás acceso al programa “Cashback Baby” donde el banco te devuelve un porcentaje de las compras que hagas en ciertos giros con la tarjeta/cuenta de débito.

El límite de depósitos mensuales alcanza poco más de 25 mil pesos.

También puedes tener la tarjeta física asociada.

Cuenta de débito Libretón Básico digital de BBVA

Beneficios:

No cobra comisión por mantenimiento (pero sí una mensual por retiro en practicajas y cajeros automáticos).

Cuenta con un plástico vinculado con la que podrás realizar compras físicas.

Puedes retirar efectivo en los cajeros de BBVA.

Los primeros cuatro retiros al mes que hagas con el plástico son sin costo, si hace más tendrás que pagar una comisión.

La tarjeta física te la envían a tu domicilio sin costo extra.

Tiene la capacidad de recibir poco más de 25 mil pesos mensuales.

Cuenta de débito Hey

Beneficios:

La cuenta en este banco digital no tiene costo por administración y tampoco pide un monto mínimo de apertura (si quieres la tarjeta física sí requiere de un pago).

Puedes retirar dinero en los cajeros de Banregio sin costo.

El límite de depósitos mensuales, te permite obtener depósitos de hasta 252 mil pesos.

Puedes ver rendimientos a través de dos modalidades: "Ahorro Hey" donde puedes obtener 4% de rendimiento anual con liquidez inmediata. La otra es “Inversión Hey” donde con un monto mínimo de mil pesos puedes obtener 4.5 o 5.5% de rendimiento anual al invertir tu dinero a plazos de 7 o 28 días, respectivamente.

Cuenta de débito Digital Mifel

Beneficios:

No cobra comisiones por mantenimiento

Puedes acceder a la tarjeta física en tu domicilio con un cobro de 100 pesos, peor que permancerá en tu cuenta

Puedes retirar sin costo en cajeros Mifel, HSBC, Scotiabank, BanBajío, Inbursa y Banregio.

Te permite obtener ganancias por el dinero que tengas, actualmente su tasa es de 10% anual.

El límite de depósitos de depósitos mensuales es de aproximadamente de 25 mil pesos.

Cuenta de débito Open

Proveniente del banco español Openbank, pero que opera con el respaldo de Santander.

Beneficios:

No tiene comisiones

Puedes tener la tarjeta física llevada a tu domicilio sin costo.

Los retiros los puedes realizar en los cajeros de Santander sin comisión alguna.

Openbank ofrece rendimientos sin comprometer tu dinero a plazos.

El límite de depósitos mensuales es de aproximadamente 25 mil pesos (ya que se te asigna la versión Light).

En todas estas tarjetas tienen un límite de deposito mensual, si requieres de cantidades mayores de dinero, tendrás que cambiar el tipo de tarjeta, en algunas ya te cobrarían comisiones por retiros o movimientos, es importante que revises las bases.

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