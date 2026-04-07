¿Cuáles son las mejores tarjetas de débito en México este 2026?

En un contexto donde cada vez más personas manejan su dinero de forma digital, elegir una buena tarjeta de débito se ha vuelto clave para administrar gastos, evitar comisiones y obtener beneficios adicionales. Escoger una opción entre tantos bancos se vuelve un poco complicado, en especial si no se conoce lo que ofrecen para cada tarjeta, así que en esta ocasión te mostraremos las mejores opciones de tarjetas de débito para este 2026.De acuerdo con un análisis de mercado realizado por la plataforma Kardmatch, especialista en este tipo de cuestiones bancarias, estas son las mejores. Los principales aspectos en los que se basaron para determinar cuales son las tarjetas mejor consideradas son que: Beneficios:Beneficios:Beneficios:Beneficios: Beneficios: Proveniente del banco español Openbank, pero que opera con el respaldo de Santander.Beneficios:En todas estas tarjetas tienen un límite de deposito mensual, si requieres de cantidades mayores de dinero, tendrás que cambiar el tipo de tarjeta, en algunas ya te cobrarían comisiones por retiros o movimientos, es importante que revises las bases.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR