La tortilla es, sin duda, uno de los alimentos más consumidos en México y forma parte esencial de la dieta diaria de millones de personas. Sin embargo, no todas las que se venden en el país se elaboran de la misma manera. Sobre eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó en noviembre del año pasado que, por sus diferencias, las tortillas de tortillería superan a las que se comercializan en supermercados y el motivo es el proceso de elaboración. De estas dos opciones, son las que comúnmente se tienen en el hogar.

Tortilla de tortillería vs la de supermercado: diferencias y cuál es más nutritiva

De acuerdo con información difundida por la dependencia en su Revista del Consumidor del onceavo mes de 2025, la diferencia principal radica en el proceso de elaboración. Las tortillas que se venden en tortillerías suelen prepararse con maíz nixtamalizado, un método tradicional que consiste en cocer el grano con cal antes de molerlo para obtener la masa. Este proceso no solo define el sabor y la textura, sino que también mejora el valor nutricional del producto.

La nixtamalización permite que las tortillas contengan calcio, magnesio, fósforo, potasio, vitaminas del grupo B, fibra y proteína, lo que favorece un mejor aprovechamiento de nutrientes por parte del organismo. Además, suelen tener mayor tamaño y grosor, características que también influyen en su consistencia y en la forma en que se consumen en distintos platillos.

En contraste, las tortillas que se venden en supermercados generalmente se elaboran a partir de harina de maíz industrializada. Según la información de la Profeco, este tipo de tortillas suele tener más calorías, grasas y sodio, además de presentar un tamaño y grosor menores en comparación con las tortillas hechas con maíz nixtamalizado.

Si bien estas tortillas suelen ser más baratas, su proceso de elaboración y su perfil nutricional presentan diferencias importantes frente a las que se preparan de forma tradicional en las tortillerías.

Profeco / Revista del Consumidor Noviembre 2025

Cómo conservar las tortillas en casa

La Procuraduría Federal del Consumidor también emitió recomendaciones para conservar las tortillas en casa. Entre ellas destaca separarlas cuando aún están calientes para evitar que se peguen, dejarlas enfriar antes de guardarlas en el refrigerador y envolverlas en una servilleta de tela dentro de un recipiente o bolsa con tapa.

También, señala que si las tortillas se endurecen, pueden aprovecharse para preparar chilaquiles, tostadas o tiritas fritas, evitando así desperdiciar alimentos, por lo que es un ingrediente versátil y a la mano en nuestros hogares.

Finalmente, Profeco recomienda desecharlas si presentan olor agrio o rancio, manchas de colores o una textura pegajosa, ya que estos cambios pueden indicar que el producto ya no es apto para el consumo.

