iPhone 17 impulsa a Apple: gana 71 mil 675 MDD en el primer semestre del 2026

El gigante tecnológico Apple reportó este jueves 30 de abril del 2026 un beneficio neto de 71 mil 675 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17 % más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17.

La empresa de la manzana mordida, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254 mil 940 millones de dólares, un 16 % más, con el segmento de productos como motor de ingresos pero un gran crecimiento en el de servicios.

En el segundo trimestre, el más reciente, Apple tuvo un beneficio neto de 29 mil 578 millones (un 19 % más respecto al mismo tramo de 2025) y una facturación de 111 mil 184 millones (un 17 % más), con incrementos de ventas de doble dígito en todos los mercados geográfico en los que opera.

El máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, que se retirará en septiembre, destacó la "demanda extraordinaria de la serie del iPhone 17", el lanzamiento de productos como el iPad Air con el chip M4 y la computadora portátil MacBook Neo, así como un "récord histórico en los servicios".

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En el trimestre, el iPhone representó cerca de la mitad de la facturación, unos 57 mil millones de dólares, seguido por los servicios (suscripciones, tienda digital, etc), unos 31 mil millones, y en último lugar la gama de computadoras Mac (8 mil 400 millones) y iPad (6 mil 900 millones).

Según el comunicado, la empresa aumentó su base de dispositivos en activo hasta alcanzar un nuevo hito y generó una liquidez de 28 mil millones en el trimestre, por lo que anunció un aumento en los dividendos del 4 % y una nueva recompra de acciones por valor de 100 mil millones.

Los resultados tuvieron una acogida mixta en Wall Street , pues las cifras generalmente coincidieron con lo esperado pero las del iPhone, paradójicamente, se quedaron cortas, de acuerdo con los analistas citados por CNBC.

JM