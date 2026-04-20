En 2011, Tim Cook tomó el rol de director ejecutivo de Apple y durante 15 años al frente lanzó nuevos productos que posicionaron al ecosistema de la compañía como una de las favoritas en el mundo tecnológico.

Uno de los mayores retos para Cook era no solo tomar el relevo de Steve Jobs, sino también superar la innovación que ya había marcado el anterior CEO y que ponía en la lupa su trabajo. Las primeras críticas que recibió es que supuestamente le faltaba visión e innovación a su trabajo; sin embargo, en poco tiempo logró posicionar varios productos que hablaron por sí solos de su trabajo.

Estos son los 5 dispositivos que lanzó Tim Cook y que definieron al nuevo ecosistema de Apple.

Apple Watch (2015)

El Apple Watch es considerado como el primer producto totalmente nuevo lanzado en la gestión de Tim Cook. La línea de Apple Watch incluye las Series 11, SE 3 y Ultra 2 , la cual destacaba por su potencia, duración de batería y capacidades avanzadas de salud que pronto posicionaron a estos relojes inteligentes como lideres del mercado de wearables.

El Apple Watch es considerado como el primer producto totalmente nuevo lanzado en la gestión de Tim Cook. , la cual destacaba por su que pronto posicionaron a estos relojes inteligentes como lideres del mercado de wearables. iPad Pro (2015)

En 2015 también se lanzó la primera generación de iPad Pro de 12.9 pulgada s, una nueva línea que le ofrecía al usuario características avanzadas para mejorar su productividad. Esta tableta introducía una pantalla retina de 2732 x 2048 pixeles, con chip A9X de 64 bits y compatibilidad con el Apple Pencil, además de 4 GB de memoria RAM.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

AirPods (2016)

Los AirPods no solo fueron un lanzamiento más del mercado tecnológico, sino que revolucionó el mercado del audio inalámbrico . Después de eliminar el puerto jack en el iPhone 7, estos audífonos ofrecían un emparejamiento automático, sensores de detección de oído y una pila con alrededor de cinco horas de autonomía . Estos auriculares inalámbricos se convirtieron en un fenómeno incluso cultural y sentaron las bases para lanzamientos posteriores de otras marcas.

Los no solo fueron un lanzamiento más del mercado tecnológico, sino que . Después de eliminar el puerto jack en el iPhone 7, estos audífonos ofrecían un . Estos auriculares inalámbricos se convirtieron en un fenómeno incluso cultural y sentaron las bases para lanzamientos posteriores de otras marcas. AirTag (2021)

En 2021 Apple también lanzó su primer AirTag, un localizador de objetos que funciona con la aplicación de "Buscar". Este dispositivo pequeño está diseñado para introducirse en mochilas, bolsos y llaves; este usa tecnología de ultra banda ancha (UWB) y Bluetooth que brinda una localización precisa. Con el tiempo ha recibido varias actualizaciones.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Apple Vision Pro (2024)

Este fue uno de los lanzamientos más ambiciosos de los Apple Vision Pro,el cual es un visor de "computación espacial" que combina realidad virtual y aumentada . Esta fue una gran apuesta de Apple en nueva categoría desde el Watch en 2015 que posicionó a la firma de Cupertino en una nueva competencia de lentes con realidad virtual.

Otro de los grandes legados que deja Tim Cook en la compañía son los servicios, pues en este ámbito tuvo varios lanzamientos como Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple One, Apple Sports y más.

JM