En 2011, Tim Cook tomó el rol de director ejecutivo de Apple y durante 15 años al frente lanzó nuevos productos que posicionaron al ecosistema de la compañía como una de las favoritas en el mundo tecnológico.Uno de los mayores retos para Cook era no solo tomar el relevo de Steve Jobs, sino también superar la innovación que ya había marcado el anterior CEO y que ponía en la lupa su trabajo. Las primeras críticas que recibió es que supuestamente le faltaba visión e innovación a su trabajo; sin embargo, en poco tiempo logró posicionar varios productos que hablaron por sí solos de su trabajo.Estos son los 5 dispositivos que lanzó Tim Cook y que definieron al nuevo ecosistema de Apple. Otro de los grandes legados que deja Tim Cook en la compañía son los servicios, pues en este ámbito tuvo varios lanzamientos como Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple One, Apple Sports y más.JM