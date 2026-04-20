Tim Cook dimite como CEO de Apple tras casi 15 años; lo sustituirá John Ternus

Apple anunció este lunes 20 de abril del 2026 que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A partir del 1 de septiembre, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple , según informó la compañía en un comunicado.

La empresa indicó que l a transición de Cook a Ternus f ue aprobada por unanimidad por el consejo de administración.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser", escribió Cook, de 65 años, en el comunicado.

El empresario subrayó que Ternus tiene "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con honor" , y lo calificó como un "visionario" cuyas contribuciones a Apple "ya son demasiado numerosas para contarlas".

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¿Quién es John Ternus, el próximo CEO de Apple?

Ternus, de 51 años, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013.

En 2021, fue nombrado vicepresidente sénior de este departamento.

Según la empresa, el próximo CEO de Apple desempeñó un papel "fundamental" en la introducción de productos como el iPad y los AirPods, así como en múltiples generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

En concreto, el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría "sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia".

Durante su cargo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, la compañía presentó el portátil MacBook Neo, así como los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17.

Además, el estadounidense ha liderado gran parte de los esfuerzos de la empresa en áreas como la fiabilidad y la durabilidad y ha contribuido a impulsar la innovación en el diseño de materiales y hardware, reduciendo la huella de carbono de sus productos, señaló Apple.

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Antes de trabajar en la empresa de Cupertino, Ternus, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

¿Quién es Tim Cook y por qué es una figura clave para Apple?

Por su parte, Tim Cook se unió a la tecnológica en 1998 y se convirtió en su CEO en 2011, reemplazando al fallecido Steve Jobs.

Durante su trayectoria como director ejecutivo, ha supervisado la introducción en el mercado de múltiples productos, entre ellos nuevas categorías de Apple Watch, AirPods o Apple Vision Pro, además de servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music.

Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de tener una capitalización de unos 350 mil millones de dólares a una de cuatro billones , siendo ahora la tercera mayor cotizada del mundo.

JM