Inversión extranjera en México alcanza récord de 23.591 millones de dólares en 2026

México alcanzó un récord de 23.591 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) al primer trimestre de 2026, consolidando una tendencia de crecimiento desde el año 2020 en periodos similares, informó este lunes la Secretaría (Ministerio) de Economía.

"Esto significa, contra quizá lo que muchos esperaban, que tenemos un crecimiento de 10.4% respecto al primer trimestre de 2025; sería lo que habría que comparar", señaló en una conferencia de prensa el titular de la SE, Marcelo Ebrard.

El funcionario indicó que la reinversión de utilidades registrada al primer trimestre de 2026 se elevó 33.5 %, hasta los 22.222 millones de dólares; mientras que las nuevas inversiones se elevaron un 7,5 % hasta los 1.705 millones de dólares. En el reporte, la dependencia señaló que Estados Unidos es el país de donde proviene mayormente la inversión.

Buena noticia : aumenta la Inversión Extranjera Directa en México en el primer trimestre 2026 pic.twitter.com/V2TEquiEQl— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 25, 2026

Hay un incremento de la inversión extranjera en 2026 respecto al año anterior

Hay un incremento de la inversión extranjera en 2026 respecto al año anterior; por ende, los Estados Unidos aumentan 23.3 %. "Tenemos 10.210 millones de dólares registrados en el periodo", apuntó Ebrard.

Mientras que para este mismo periodo, España, Australia, Japón y Canadá se posicionaron también como los principales inversionistas en el país.

En segundo lugar, España, que tiene un crecimiento de 18,5 %, alcanzando 3.804 millones de dólares. Tercer lugar, Australia, con un incremento del 19,6 % respecto al año anterior, alcanza 1.446 millones de dólares. "Japón, con 985 millones de dólares, que creció 31,5 %, y Canadá, 894 millones, creció 12,1 %", apuntó.

Por ejemplo, explicó que, EU invirtió principalmente en software, hoteles, dispositivos médicos, plataformas digitales, industria automotriz y banca múltiple.

Mientras que España en banca múltiple, plantas generadoras de energías, hoteles y comercio al por menor; Australia, en autopistas y minerías; Japón, en autos y autopartes; y Canadá, en fondos de inversión, alquiler de vehículos y gasoductos.

Concentración geográfica de la IED

En términos geográficos, la Ciudad de México lideró la recepción de capital extranjero, seguido del Estado de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco. El récord alcanzado en el primer trimestre de 2025 fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos.

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El Gobierno de México alcanzó los 40.871 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida por el llamado 'Plan México' presentado a inicios de abril del año pasado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Esta estrategia es la principal apuesta del nuevo gobierno para articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, a fin de posicionar al país entre las 10 economías más importantes del mundo.

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