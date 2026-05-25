Hot Sale 2026: Tiendas que participarán en Guadalajara

Uno de los eventos de comercio más esperados del año ha llegado. El Hot Sale 2026 promete romper récords de ventas y ofrecer a los consumidores la oportunidad perfecta para adquirir tecnología, moda y electrodomésticos a precios irrepetibles, incluidos los habitantes de la ciudad de Guadalajara.

Organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), esta iniciativa busca impulsar la economía digital. Sin embargo, ante la avalancha de promociones, la información estratégica es tu mejor aliada para realizar compras inteligentes.

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026 y cómo funciona en Guadalajara?

Para esta edición, las ofertas del Hot Sale 2026 arrancan oficialmente a las 00:00 horas del lunes 25 de mayo y concluirán a las 23:59 horas del martes 2 de junio. Serán nueve días ininterrumpidos de rebajas.

A diferencia de otros eventos comerciales, esta campaña es primordialmente digital. Esto significa que los habitantes de Guadalajara y todo Jalisco podrán acceder a miles de productos desde la comodidad de su celular o computadora, en casa, o donde quiera que estén.

El objetivo principal es fomentar el e-commerce, aunque muchas marcas también extenderán sus promociones a sus sucursales físicas en las principales plazas comerciales de la ciudad.

La clave del éxito radica en la anticipación. Las plataformas suelen experimentar picos de tráfico masivos durante las primeras horas, por lo que tener tus carritos de compra listos te dará una ventaja competitiva.

Tiendas confirmadas: ¿Dónde comprar desde Guadalajara?

Este año, más de 700 empresas de todo el país se han sumado a la iniciativa. Para los consumidores tapatíos, esto se traduce en un abanico inmenso de opciones con envíos directos al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Entre los gigantes del comercio electrónico que lideran la campaña destacan Amazon y AliExpress, ofreciendo desde gadgets de última generación hasta artículos de despensa con entregas rápidas a tu domicilio.

Las tiendas departamentales y especializadas con fuerte presencia en la región no se quedan atrás. Coppel, Elektra, Cyber Puerta y Gran Vía han confirmado su participación con agresivos descuentos en línea blanca, electrónica y calzado.

Si buscas renovar tu guardarropa, marcas como CKlass y Cloe tendrán catálogos especiales. Además, supermercados como Chedraui ofrecerán bonificaciones bancarias exclusivas para maximizar tu ahorro.

Para verificar la lista completa y oficial para tiendas en Jalisco, los usuarios deben ingresar al portal https://www.hotsale.com.mx/indice-de-marcas/estado-jalisco. Ahí encontrarán el índice de marcas categorizado para facilitar la navegación antes de realizar cualquier pago. En caso de que desees ver más, ve a https://www.hotsale.com.mx/indice-de-marcas.

Lista de tiendas que tendrán descuentos por el Hot Sale y se encuentran en Guadalajara

Tiendas Departamentales y Autoservicios

Estas grandes cadenas cuentan con múltiples sucursales distribuidas estratégicamente por toda la ciudad, ideales para compras de tecnología, hogar y moda:

Liverpool y El Palacio de Hierro: Ubicadas en los principales centros comerciales de la ciudad.

Coppel, Elektra, Sears y Suburbia: Con amplia cobertura en la ZMG.

Walmart, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui y Sam’s Club: Perfectas para tus compras cotidianas con precios especiales.

Mejora del Hogar y Automotriz

Si planeas renovar tu espacio o darle mantenimiento a tu vehículo, estas marcas son las aliadas principales:

The Home Depot y Sodimac: Líderes en construcción y decoración.

Muebles DICO y Super Colchones: Calidad para el descanso y el estilo de tu hogar.

Dalton Seminuevos y Agencias Nissan: Opciones para renovar tu vehículo con el respaldo de agencias locales.

Prodynamics y Radial Llantas: Mantenimiento automotriz preventivo.

Salud, Bienestar y Belleza

Farmacias Guadalajara: El gigante jalisciense, con sucursales en casi cada esquina.

Farmacias Benavides: Referente en salud y cuidado personal.

Laboratorio Médico del Chopo: Descuentos en estudios clínicos.

Devlyn: Ópticas con presencia en plazas comerciales.

Moda, Deporte y Tecnología

Calzzapato: La opción local favorita para calzado.

Innovasport e Innvictus: Lo último en sneakers y ropa deportiva.

MacStore: Distribuidor autorizado para los amantes de Apple.

Xiaomi Store y Telcel: Tecnología de vanguardia a tu alcance.

Petco: Todo lo necesario para el cuidado de tus mascotas.

Aquí tienes la lista de las marcas con presencia a nivel nacional que participan en el Hot Sale 2026

Tiendas departamentales y retail

Amazon

Walmart

Coppel

Liverpool

Elektra

Sears

Sanborns

Suburbia

Chedraui

Bodega Aurrera

Sam's Club

Waldo's

El Palacio de Hierro

Soriana

City Club

Del Sol Woolworth

Dax

Electrónica y Tecnología

Mercado Libre

Samsung

Huawei

Xiaomi Store

Motorola

MacStore Online

CyberPuerta

Hisense

Canon

Totalplay

Izzi

Telcel

Movistar

Aliexpress

TEMU

Moda, calzado y joyería

SHEIN

Nike

Puma

Reebok

Charly

Skechers

New Balance

Oakley

Ray-Ban

Pandora

Joyería Bizzarro

Cristal Joyas

Swarovski

American Eagle

H&M

Bershka

Lacoste

New Era Cap

Calzzapato

Innvictus

Innovasport

Crocs

Adolfo Dominguez

Hoss Intropia

Maja Sportswear

Viajes y entretenimiento

Aeromexico

Volaris

Expedia

Booking.com

BestDay

Despegar

PriceTravel

Iberia

Hyatt

Marriott Bonvoy

Barceló Hotels & Resorts

Ocean Signature Resorts

Crucero.mx

VIX

TikTok Shop

Assist Card

Hertz

MAS Rent a Car

Dollar Car Rental México

Hogar, Muebles y Automotriz

The Home Depot

Muebles DICO

Casa de las Lomas

Nasser Muebles

Super Colchones

Spring Air

Sillas ADS

Sodimac

Tramontina

IUSA

Providencia

Dyson

Kavak

Nissan

Dalton Seminuevos

Prodynamics

Radial Llantas

Salud, Belleza y Servicios

Farmacias Guadalajara

Farmacias Benavides

Devlyn

Petco

GrandPET

GNP Seguros

Quálitas

Platanomelón

DermaExpress

Laboratorio Médico del Chopo

Smartfit

Uber Eats

Rappi

Idealz

Tips para cazar las mejores ofertas y evitar fraudes cibernéticos

La emoción de ver un precio bajo puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas. Para que tu experiencia en el Hot Sale 2026 sea segura y exitosa, sigue estos consejos:

Monitorea los precios: No te dejes llevar por el porcentaje de descuento. Usa herramientas de seguimiento o revisa el costo real días antes para confirmar que la rebaja es auténtica.

Verifica la seguridad del sitio: Asegúrate de que la URL comience con "https" y muestre el ícono de un candado. Compra solo en las páginas oficiales registradas ante la AMVO.

Aprovecha las alianzas bancarias: Revisa las promociones de tu tarjeta de crédito. Muchos bancos ofrecen meses sin intereses, bonificaciones en efectivo o puntos dobles durante estos nueve días.

Cuidado con el phishing: Ignora correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con enlaces sospechosos que prometen ofertas irreales. Ve directo a la aplicación oficial de la tienda.

Calcula los tiempos de envío: Revisa las políticas de entrega y devolución. Algunas tiendas pueden demorar más de lo habitual debido a la alta demanda logística en Guadalajara.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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