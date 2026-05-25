Hot Sale 2026: Tiendas que participarán en Guadalajara

Uno de los eventos de comercio más esperados del año ha llegado. El Hot Sale 2026 promete romper récords de ventas y ofrecer a los consumidores la oportunidad perfecta para adquirir tecnología, moda y electrodomésticos a precios irrepetibles, incluidos los habitantes de la ciudad de Guadalajara.Organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), esta iniciativa busca impulsar la economía digital. Sin embargo, ante la avalancha de promociones, la información estratégica es tu mejor aliada para realizar compras inteligentes.Para esta edición, las ofertas del Hot Sale 2026 arrancan oficialmente a las 00:00 horas del lunes 25 de mayo y concluirán a las 23:59 horas del martes 2 de junio. Serán nueve días ininterrumpidos de rebajas.A diferencia de otros eventos comerciales, esta campaña es primordialmente digital. Esto significa que los habitantes de Guadalajara y todo Jalisco podrán acceder a miles de productos desde la comodidad de su celular o computadora, en casa, o donde quiera que estén.El objetivo principal es fomentar el e-commerce, aunque muchas marcas también extenderán sus promociones a sus sucursales físicas en las principales plazas comerciales de la ciudad.La clave del éxito radica en la anticipación. Las plataformas suelen experimentar picos de tráfico masivos durante las primeras horas, por lo que tener tus carritos de compra listos te dará una ventaja competitiva. Este año, más de 700 empresas de todo el país se han sumado a la iniciativa. Para los consumidores tapatíos, esto se traduce en un abanico inmenso de opciones con envíos directos al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).Entre los gigantes del comercio electrónico que lideran la campaña destacan Amazon y AliExpress, ofreciendo desde gadgets de última generación hasta artículos de despensa con entregas rápidas a tu domicilio.Las tiendas departamentales y especializadas con fuerte presencia en la región no se quedan atrás. Coppel, Elektra, Cyber Puerta y Gran Vía han confirmado su participación con agresivos descuentos en línea blanca, electrónica y calzado.Si buscas renovar tu guardarropa, marcas como CKlass y Cloe tendrán catálogos especiales. Además, supermercados como Chedraui ofrecerán bonificaciones bancarias exclusivas para maximizar tu ahorro.Para verificar la lista completa y oficial para tiendas en Jalisco, los usuarios deben ingresar al portal https://www.hotsale.com.mx/indice-de-marcas/estado-jalisco. Ahí encontrarán el índice de marcas categorizado para facilitar la navegación antes de realizar cualquier pago. En caso de que desees ver más, ve a https://www.hotsale.com.mx/indice-de-marcas. Estas grandes cadenas cuentan con múltiples sucursales distribuidas estratégicamente por toda la ciudad, ideales para compras de tecnología, hogar y moda:Si planeas renovar tu espacio o darle mantenimiento a tu vehículo, estas marcas son las aliadas principales:La emoción de ver un precio bajo puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas. Para que tu experiencia en el Hot Sale 2026 sea segura y exitosa, sigue estos consejos:-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF