Llaman organismos a incluir en el sector financiero a migrantes

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llamó al sector financiero mexicano a ampliar el acceso de migrantes y refugiados a productos bancarios y digitales, al advertir que su exclusión representa una oportunidad económica desaprovechada en un país donde más de 1.9 millones de extranjeros podrían establecerse permanentemente hacia 2028.

En el lanzamiento de la campaña “Mismo Valor, Mismo Acceso”, desarrollada junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con apoyo de la Unión Europea (UE), representantes de organismos internacionales, empresas y fintech insistieron en que la inclusión financiera de personas en movilidad es tanto una necesidad social como un negocio potencial.

Según la OIM, aunque el 78% de los mexicanos tiene al menos un producto financiero formal, apenas el 15% de los extranjeros residentes en México accede a ellos y solo el 3% tiene una cuenta de nómina.

Entre septiembre y diciembre de 2025, además, el 51% de los migrantes encuestadas consideró a México como destino final y un 67% expresó planes inmediatos de permanencia.

Stefan Agne, integrante de la delegación de la Unión Europea en México, destacó que Bruselas financia un programa de integración laboral formal para personas migrantes con una inversión de 5 millones de euros durante cuatro años.

“Se ha encontrado trabajo formal para alrededor de 50 mil personas en situación de migración. Eso es bastante impresionante”, afirmó, al señalar que estas personas habrían contribuido con unos 15 millones de dólares anuales en impuestos en México.

Agne sostuvo que persisten barreras administrativas, falta de información y prejuicios hacia inmigrantes, pero afirmó que facilitarles acceso a cuentas bancarias puede transformar vidas y dinamizar economías.