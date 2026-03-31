Inteligencia Artificial "tumba" a Microsoft; acciones tienen su peor caída desde el 2008

Las acciones de Microsoft en la bolsa de Wall Street cayeron un 24 % en tres meses, el peor trimestre de la compañía desde la crisis de 2008. Esta desoladora cifra se divulgó este martes 31 de marzo del 2026 en medio de las dudas en torno al rendimiento de la compañía tecnológica en inteligencia artificial (IA).

¿Cómo quedaron las acciones de Microsoft al finalizar marzo del 2026?

En el primer trimestre del año 2026, que acabó hoy, los títulos de la empresa cayeron un 24.06 %, y se cotizan a 370.17 dólares por acción.

Según el medio especializado CNBC, Microsoft se enfrenta al reto de ampliar su infraestructura de IA en la nube para atender la creciente demanda de esta tecnológica.

En este contexto, la subida de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio (que ya han superado los 100 dólares el barril) podría derivar en un aumento de los costes de construcción y operación de los centros de datos, de acuerdo con el portal.

A esto se suma la competencia en materia de IA de otros titanes tecnológicos como Alphabet, OpenAI o Anthropic, lo que complica el dominio de Microsoft en este aspecto.

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¿Qué sectores de Microsoft crecieron?

En el trimestre que terminó el 31 de marzo, la empresa reportó un beneficio de 38 mil 458 millones de dólares , un 59 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, y unos ingresos de 81 mil 273 millones, un 16.7 % más.

Entre los tres principales segmentos, el de mayor crecimiento esos tres meses fue el de la Nube Inteligente (32 mil 907 millones, un 29 % más), que se vio impulsado por la plataforma de la nube Azure, sobre la que no se ofrecen datos absolutos pero que incrementó sus ingresos un 39 por ciento.

No obstante, el rendimiento de Azure decepcionó a los inversores , que esperaban un crecimiento mayor de sus ingresos.

JM