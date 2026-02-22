OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, se encuentra en la fase final de una ronda de financiación de 100 mil millones de dólares , una cifra récord que podría situar su valoración de mercado entre los 750 mil y los 850 mil millones de dólares, según informó en las últimas horas Bloomberg.

La ronda, cuyos detalles se han ido filtrando desde hace meses, aún no se ha cerrado oficialmente, pero de acuerdo con Bloomberg y The New York Times, la asignación de fondos por parte de los inversores podría quedar sellada antes de que finalice este mes de febrero.

Entre las empresas que se espera que inviertan en OpenAI están gigantes tecnológicos como Amazon -cuya aportación podría alcanzar los 50 mil millones-, SoftBank -que se espera que invierta 30 mil millones de dólares-, Nvidia -con una posible inversión de 20 mil millones de dólares- y Microsoft.

En marzo de 2025, la compañía de inteligencia artificial recaudó 40 mil millones de dólares.

OpenAI está valorada actualmente en 500 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las empresas privadas más valiosas del mundo.

La empresa liderada por Sam Altman se dirige hacia una salida a bolsa que se podría dar este año. Sin embargo, OpenAI no es rentable y está invirtiendo enormes sumas para obtener la potencia informática que necesita para desarrollar e implementar sus tecnologías de inteligencia artificial.

La empresa, que cobra cuotas de suscripción por su chatbot ChatGPT y recientemente incorporó anuncios en sus servicios, alcanzó los 13 millones de dólares en ingresos el año pasado y prevé triplicarlos este año.

