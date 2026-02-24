El sector productivo (Iniciativa Privada) de Jalisco informa a la ciudadanía que nuestras actividades económicas se desarrollan con normalidad .

En un comunicado firmado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, Coparmex Jalisco, Comce y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, informaron que, actualmente, las empresas del estado se encuentran operando en su totalidad, reflejo del compromiso y la responsabilidad de trabajadores y empleadores en esta etapa de reactivación .

Coordinación entre el Gobierno de Jalisco y los privados

"Se han reactivado sectores como las industrias, el comercio, los servicios y el turismo , por lo que podemos ver supermercados, tiendas de autoservicio, bancos y tiendas departamentales, garantizando el acceso de la población a bienes y servicios esenciales", indicó.

"Este avance nos permite continuar con paso firme en la recuperación de la vida laboral y económica de nuestro estado".

Los organismos reconocieron y valoraron el trabajo coordinado que realiza el Gobierno de Jalisco junto con las dependencias de seguridad , quienes, aseguraron, están cumpliendo con su responsabilidad en materia de seguridad, transporte público y servicios esenciales, brindando condiciones para que la ciudadanía pueda realizar sus actividades con confianza.

"Hoy más que nunca, es momento de mirar hacia adelante. Jalisco está de pie, trabajando y avanzando, con unidad, responsabilidad y confianza, sigamos retomando nuestra vida cotidiana y construyendo juntos un futuro más fuerte para todos", sostuvieron.

FF