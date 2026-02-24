El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) informó que las pérdidas económicas, derivas de los hechos de violencia registrados tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", superaron los 100 millones de pesos en pérdidas económicas .

"El impacto económico que se lleva hasta ahora contado ronda los 100 millones de pesos y seguimos contando y recontando", comentó Antonio Lancaster Jones González, presidente del CCIJ.

Detalló que también se reportaron a 2 mil 800 personas resguardadas que no pudieron salir de sus trabajos.

" Tuvimos que hacer esfuerzos especiales con camiones privados y diferentes apoyos del Gobierno del Estado para poderlos reubicar y sacarlos de las empresas ", detalló.

Asimismo, dijo que hubo cinco camiones de distribución de bebidas y tres más de carga quemados.

El domingo por la tarde y al comienzo del lunes se reportó un ausentismo del 90 % de las y los trabajadores .

"En el turno nocturno de ayer tuvimos un ausentismo del 40 % en las empresas que tiene el turno nocturno, que son la mayoría", comentó Antonio Lancaster Jones.

Jalisco vuelve a la normalidad

Finalmente, dijo que el 100 % de las empresas en la industria ya están trabajando, y el promedio de ausentismo es del 3 por ciento.

Guillermo del Río, presidente de Index Occidente, explicó que todas las empresas del sector maquilador están reactivas y ya liberaron los embarques de exportación.

"Igualmente, el material que viene en vuelos de los carriers y de las líneas aéreas ya están reactivados", dijo.

Fernando Acosta, presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, detalló que se han reactivado todas las empresas y se tiene una asistencia del 97 % del personal .

"En el tema de los alimentos, tenemos que hacer transiciones desde zona Sur y Norte del estado y se está trabajando en coordinación con las autoridades para lograr ese traslado de alimentos, sobre todo los que son perecederos de forma inmediata, con corta vida de anaquel, para tener abasto suficiente", indicó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF