Este martes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que existen las condiciones de seguridad necesarias para que se realice con normalidad el torneo por la Copa del Mundo 2026 organizado por la FIFA.

Desde Palacio Nacional, la Mandataria afirmó que no hay "ningún riesgo" para las y los visitantes del evento en Guadalajara.

" Todas las garantías, todas las garantías [...] no hay ningún riesgo ", aseveró.

¿Por qué se vincula la caída de "El Mencho" con el Mundial 2026?

El pasado domingo 22 de febrero, tras un operativo militar en Tapalpa, donde cayó muerto Nemesio Oseguera, quien fuera líder del Cártel Nueva Generación (CNG), en Jalisco y otros estados de México estalló una ola de violencia y caos que originó el bloqueo de carreteras y avenidas importantes en el estado con la utilización de vehículos incendiados.

Jalisco, principalmente, vivió dos jornadas de incertidumbre en las que las y los habitantes del estado se tuvieron que mantener resguardados en sus hogares, los negocios tuvieron que cerrar y los servicios de transporte dejaron de funcionar.

Guadalajara, según lo planificado hasta el momento, será una de las tres sedes del Mundial 2026 de la FIFA. Hasta el momento, el organismo liderado por Gianni Infantino se ha mantenido en silencio y todo sigue su curso .

Te recomendamos: Dónde ver EN VIVO los partidos de la J8 del Clausura 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF