Que siempre no, que mañana. El pasado 19 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró desde Palacio Nacional que el 24 de febrero presentaría de forma oficial la reforma electoral , misma que contempla una reducción de plurinominales y recorte de presupuesto para futuras elecciones; sin embargo, esto no sucedió en esta "Mañanera".

La Mandataria explicó que sí o sí, el 25 de febrero se presentará la reforma electoral desde Palacio Nacional . Como una breve semblanza sobre el contenido de esta propuesta, Sheinbaum declaró que se prevé disminución en el presupuesto y también en las representaciones en los Congresos.

" [...] hay reconocimiento de las minorías, es decir, lo que llamamos representación proporcional existe, pero de manera diferente . [...] Quien quiera voto popular, tiene que salir a territorio [...] no pueden ser [funcionarios o funcionarias] a partir de listas partidarias. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Ya lo presentamos mañana", dijo la Jefa del Ejecutivo.

Adelantó que la reforma persigue la disminución en el costo de las elecciones, de los partidos e incluso de los Congresos, además de mayor fiscalización de los recursos.

"Hay municipios que tienen 35 regidores, ¿para qué quieren 35 regidores? Es repartición de los recursos públicos. Se trata de disminuir los recursos públicos y también las representaciones", afirmó.

Mañana se presenta la reforma, según dio a entender la Presidenta, esté como esté; pero no se refirió a un formato, o a que esté inconclusa, sino a las reacciones que dentro de su propio partido este cambio en el sistema electoral pueda generar .

Morena "respalda" a Sheinbaum

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, explicó que es muy probable que "por congruencia" la Mandataria envíe la reforma como la planteó desde un principio, incluida la reducción de plurinominales.

"Conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considere conveniente y nosotros tenemos que revisarla, y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo ", declaró.

El legislador reconoció que, si la reforma no se modifica en comisiones, será muy difícil que pase en el pleno .

Por su parte, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, advirtió que la reforma electoral que enviará la Presidenta es producto de una firme convicción democrática y de austeridad en los procesos electorales, por lo que envió este mensaje a las bancadas del Partido Verde y el PT: " En Morena no podemos desfigurarnos ".

Señaló que su partido se mantendrá en su postura acerca de que debe aprobarse una reforma que responda realmente a los intereses nacionales y a lo que desde el gobierno de la 4T se ofreció al pueblo de México. Dijo que las diferencias que existen entre Morena, Verde y PT tendrán que discutirse en el seno de las comisiones dictaminadoras de las cámaras de Diputados y de Senadores, una vez que llegue la iniciativa presidencial .

Lo que incluye la reforma electoral

La reforma electoral que Sheinbaum enviará al Congreso sí contempla reducción de plurinominales y recorte de presupuesto .

Desde el pasado 11 de enero, las bancadas del PT y del Verde se integraron a la negociación de la reforma electoral, en la que se planteó mantener a los plurinominales, pero ahora mediante un proceso de elección ciudadana.

Se había logrado que la reducción presupuestal fuera mínima; sin embargo, en la última semana, la Jefa del Ejecutivo determinó que enviará su propuesta inicial, con adelgazamiento de 132 curules, de las cuales 100 corresponden a la Cámara Baja y 32 a la Cámara Alta, así como reducción presupuestal de los partidos en 25% .

" La Presidenta es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la cámara debe estar conformada con menos plurinominales ", detalló Monreal.

Además de la reducción presupuestal y la conformación del Congreso, la reforma contempla:

La reducción de los órganos electorales

La fiscalización para evitar que el crimen organizado se involucre en los procesos

El voto de los mexicanos en el extranjero

Fuentes de los partidos Verde y del Trabajo adelantaron que buscarán modificar la reforma en comisiones y, de no lograrlo, el proyecto se frenará con su voto en contra en el pleno.

