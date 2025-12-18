Durante la presentación de avances de un conjunto habitacional del programa nacional Vivienda para el Bienestar, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, rechazó que la incursión directa del organismo en la construcción ponga en riesgo los rendimientos de la Subcuenta de Vivienda de los Trabajadores.

Por el contrario, Romero Oropeza habló de una fortaleza financiera traducida en un capital de un billón 46 mil millones de pesos, como resultado del ingreso de dinero al Infonavit a partir de estos incrementos salariales.

"Se llama Fondo de vivienda. Es para construcción de vivienda, para financiar vivienda. ¿Qué ha ocurrido? Que como no se construía vivienda, ese dinero se invertía o se invierte. Lo tenemos invertido en cervecerías, en plantas automotrices, en Europa, Estados Unidos, aquí mismo en México, en Cetes, tienen un muy buen rendimiento", dijo.

En el evento, llevado a cabo el día de ayer, el director dijo que “la finalidad de ese fondo es para construir vivienda y resultaría ilógico que si no tienes vivienda y hay dinero para construir, pues ni modo que lo des para seguir fabricando cerveza”. “No, no hay riesgo”, insistió, “y al contrario hay que canalizar ese recurso para la construcción de vivienda”.

El director del Infonavit y la gobernadora Margarita González Saravia recorrieron el complejo habitacional y después, en conferencia de prensa, se le preguntó por los mecanismos de transparencia para la asignación de contratos para evitar el rezago que se vieron en sexenios pasados con las desarrolladoras privadas.

Romero Oropeza contestó que en el portal digital del Infonavit se encuentran los contratos que amparan alrededor de 315 mil viviendas, y todos los desarrollos de construcción en el país.

En el recorrido por el desarrollo ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos, donde se construyen 520 departamentos, la gobernadora destacó la importancia de brindar seguridad patrimonial a la población, especialmente en zonas conurbadas que cuenten con servicios básicos como transporte público, escuelas, áreas de trabajo y espacios comerciales.

La gobernadora recordó que mediante este programa se impulsa la localización y donación de terrenos en diversas demarcaciones del estado para el desarrollo de estos proyectos habitacionales.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza detalló que actualmente en Morelos se construyen viviendas en Cuautla, Cuernavaca (168), Emiliano Zapata (320) y Jojutla (516). Asimismo, informó que se proyecta la firma de convenios para nuevos conjuntos habitacionales en Ayala, Tlaltizapán y Jojutla, además del análisis de proyectos que permitirían la edificación de más de dos mil departamentos adicionales en otros municipios.

MB

