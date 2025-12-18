Walmart inaugura tienda en Ocotlán, Jalisco

Con una imagen renovada, Walmart de México y Centroamérica inauguró su tienda número 23 en Jalisco, la cual se ubica en la Colonia Santa Cecilia, en el municipio de Ocotlán.

La nueva sucursal cuenta con 125 empleados de manera directa, de quienes 56% son mujeres y 44%, hombres.

Chantal Hernández Moreno, directora de operaciones de Walmart, explicó que esta apertura es parte de la evolución que la marca está viviendo.

“Es la primera tienda del Estado que presenta su nueva imagen; un diseño más moderno, cálido y cercano, pensado para conectar con las nuevas generaciones”, expresó.

Agregó que este nuevo aspecto cuenta con colores más vibrantes, espacios más luminosos y señalización que acompaña al cliente de manera que su visita sea una experiencia ágil y agradable.

“Cada detalle de esta transformación comunica lo que somos, una marca presente, optimista y comprometida con la vida cotidiana de las familias de México, porque la vida sucede todos los días”, añadió.

La sucursal genera 125 empleos directos y ofrecerá una experiencia de compra moderna, además de impulsar la economía local y apoyar a productores de la región. EL INFORMADOR/J. Acosta

La directiva subrayó que Walmart Santa Cecilia busca ser un espacio donde las familias encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar, a través de una experiencia de compra diferenciada para que adquieran los productos cuando, donde y como quieran.

La nueva tienda ofrecerá desde lo más fresco de la canasta básica, con productos de pequeños productores locales que llegan directo a la mesa de los clientes, hasta lo más nuevo en tecnología, salud, belleza y hogar.

Fue hace 40 años cuando Walmart de México y Centroamérica abrió su primera tienda en el Estado, y desde entonces no ha parado de crecer y generar bienestar económico para la comunidad.

Daysi Nallely Ángel Hernández, presidenta municipal de Ocotlán, Jalisco, destacó la nueva inversión que hace la empresa en este municipio, misma que traerá empleo y crecimiento económico.

“Hoy es un día muy importante para el municipio, no solamente por la apertura de la tienda Walmart, sino porque este momento significa confianza y futuro para todo nuestro entorno”, dijo.

Añadió que, cuando una empresa de la importancia de Walmart de México y Centroamérica decide invertir en Ocotlán, envía un mensaje bastante claro de que en este municipio hay estabilidad, talento humano, visión y un Gobierno comprometido con generar condiciones para el desarrollo económico y social.

Los primeros clientes de la tienda llegaron desde una hora antes de la apertura. EL INFORMADOR/J. Acosta

Dijo que esta apertura significa empleo para muchas familias, dinamismo para la economía local y oportunidades para productores locales y prestadores de servicios de la región.

“Creo que fueron semanas de reclutamiento intenso, escogieron a los mejores perfiles, me da tantísimo gusto que la mayoría sean mujeres que representan el sustento de sus familias”, comentó.

Para beneficiar a miles de personas en situación de vulnerabilidad, todos los alimentos no aptos para la venta, pero sí para el consumo humano, de Walmart Santa Cecilia, serán entregados como donativo al Banco de Alimentos de Zapotlanejo.

En la inauguración de la tienda también estuvieron presentes Violeta Hernández, subdirectora de Operaciones de Walmart, y Gabriel Hernández Vázquez, gerente de Walmart Santa Cecilia.