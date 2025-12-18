El "Súper peso" despertó fuerte este jueves 18 de diciembre en su cotización frente al dólar estadounidense, ante de una decisión importante del Banco de México (Banxico).

Según información de Bloomberg, el tipo de cambio este día arranca en 17.98 pesos por dólar (Ciudad de México, 07:45 horas); lo que significa una apreciación de 0.16% de la moneda nacional .

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este jueves 18 de diciembre de 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.70 Banamex 17.40 18.47 Banco Azteca 16.55 18.80 Banorte 16.80 18.30 BBVA Bancomer 17.13 18.26 Scotiabank 17.00 18.50

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 09:00 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

OA