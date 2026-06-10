El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el pasado mes de mayo la inflación presentó una desaceleración , colocándose por debajo del nivel de 4 % , luego de tres meses al hilo por arriba de ese registro, con lo que se situó en el rango alto de variabilidad del Banco de México (Banxico) por primera vez desde enero, al quedar en 3.94 % anual.

El resultado anual de 3.94 % se dio gracias a la disminución mensual de la parte no subyacente, de 1.65 %, mientras que subió 3.10 % a tasa anual, con una mejoría en los precios energéticos, al darse una caída de 2.98 % por los subsidios a la electricidad, así como por un respiro en los productos agropecuarios, que bajaron 1.64 por ciento.

Lo anterior se notó con el jitomate, al dejar de aparecer entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales, pasando de ofrecerse en más de 60 pesos a 48.89 pesos por kilo .

Se explica, en parte, por las acciones emprendidas por el Gobierno de México, con la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Las medidas instrumentadas, hasta el momento, han sido clave para mitigar alzas más sustanciales en los precios, esperando que éstas continúen hasta que se logre resolver el conflicto en Medio Oriente , reconoció Banorte en un análisis.

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El resultado de la inflación general tomó por sorpresa a analistas, quienes estimaban una moderación a 4.03 %, desde la tasa de 4.45 % anual vista en abril.

Según el Inegi, en mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.21 % respecto al mes anterior y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28 % y la anual en 4.42 por ciento.

Alimentos, IEPS y servicios

En esta ocasión, la papa y otros tubérculos encabezaron la lista de los precios más altos con una variación mensual de 12.68 % , pese a los esfuerzos del Pacic para que disminuya de 45 a 30 pesos el kilo.

No obstante, respecto al mismo mes de 2025, subieron 57.3 por ciento. Por su parte, el costo del gas doméstico LP ascendió 2.05 %; sin embargo, el gas natural se redujo en 7.88 por ciento.

Los precios de detergentes y el pollo aumentaron 1.96 % y 1.52 % en mayo, en cada caso, y también apareció en la lista la tortilla de maíz, con un alza mensual de 0.81 por ciento.

De ahí que las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios con un incremento de 0.51 %, al igual que los restaurantes y similares, con 0.41 %, aumento que también estuvo impulsado por el Día de la Madre.

También porque resintieron el ascenso de 0.34 % del costo de la renta de vivienda y de otros servicios, como el colectivo, que tuvo un aumento de 0.61 por ciento.

Bajaron de precio el tomate verde, con 28.73%; chile serrano, 16.98%, y otros chiles frescos, en 17.88%, cuyos precios habían estado presionando a la inflación .

Pero el chile seco se encareció 1.88 % el mes pasado junto con otros insumos esenciales para preparar salsas, como el cilantro, epazote y perejil, con 1.31 %, destacó Banco Base.

El huevo, limón, plátanos y cebolla, así como el pepino, también disminuyeron de precio. Lo mismo la electricidad, con una reducción mensual de 17.88 por ciento .

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Banorte destacó que algunos bienes avanzaron 0.2 %, reflejando los descuentos del Hot Sale.

Además, mencionó que el costo de los servicios se mantuvo elevado, con 4.6 %, y otros se incrementaron 5.3 %, por lo que los analistas estarán monitoreando las posibles distorsiones relacionadas con la Copa Mundial 2026 de la FIFA en las próximas quincenas, sobre todo en rubros como el turístico y en categorías de entretenimiento y comida fuera de casa.

México, ¿cómo vamos? hizo énfasis en que, dentro de las bebidas no alcohólicas, el café se encareció 12.02 % anual, en tanto que los refrescos subieron 10.21 % y los jugos envasados 8.62 por ciento.

En el caso de bebidas saborizadas, la organización explicó que el alza está muy por encima del promedio de la inflación general, debido al aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado desde el inicio de 2026.

Valmex coincidió en que persisten presiones en servicios, mientras que las mercancías muestran un mayor ajuste a la baja.

Concluyó que, si bien el panorama refuerza la tendencia deflacionaria, la convergencia al objetivo aún enfrenta retos.

El dato:

La papa y otros tubérculos encabezaron los precios más altos.

1.64 % bajaron los productos agropecuarios en mayo, de acuerdo con información del Inegi.

2.98 % cayeron los precios energéticos el mes pasado a causa de los subsidios a la electricidad.

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FF