El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 1.73%, hasta los 87.36 dólares el barril, con el mercado a la espera de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra.

Al terminar la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EU, restaron 1.54 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del Texas se ha desplomado este mes un 14%, presionado por las expectativas de los operadores de que Teherán y Washington alcancen un acuerdo para poner fin al conflicto.

Donald Trump afirmó que mantendrá una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán.

CT