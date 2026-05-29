El peso mexicano se aprecia un 0.74 % en mayo 2026; acumula avance del 3.72 %

El tipo de cambio cerró mayo en los 17.34 pesos por dólar estadounidense, una apreciación mensual del 0.74 % o 12.9 centavos en el quinto mes del año, según datos del Banco de México (Banxico).

Con la apreciación de este mes y frente al billete estadounidense, la moneda mexicana acumula una apreciación del 3.72 % o 67.1 centavos en lo que va del año, con niveles por debajo de las 18 unidades.

No obstante, la divisa mexicana está todavía lejos de su mejor nivel registrado el pasado 17 de febrero, cuando el tipo de cambio se posicionó en los 17.08 pesos por dólar.

Según registros del Banco de México, en el mes, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.54 pesos por dólar el 5 de mayo y un mínimo de 17.16 pesos por dólar el 11 de mayo.

"Con esto, el tipo de cambio cotizó en un promedio de 17.30 pesos por dólar y se ubicó en la décima posición entre las divisas más apreciadas en la canasta amplia de principales cruces", indicó este viernes Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

También apuntó que en el mes la volatilidad anualizada se ubicó en 7.07 %, bajando desde 7.38 % en abril y en su menor nivel desde diciembre del 2025 (3.98 por ciento).

Siller explicó que, durante el mes, la guerra en Oriente Medio y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se mantuvieron como el principal determinante de las fluctuaciones en el mercado cambiario".

¿Cuáles fueron las divisas más apreciadas y más depreciadas frente al dólar en mayo 2026?

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en mayo fueron el rublo ruso, con 5.48 %, el shekel israelí, con 4.48 %, el rand sudafricano, con 2.77 %, el sol peruano, con 2.68 %, el florín húngaro, con 2.37 %, el dólar neozelandés, con 1.35 % y el peso chileno, con 1.07 por ciento.

Mientras que las divisas más depreciadas en el mes fueron: la rupia de Indonesia, con 3.08 %, el real brasileño, con 1.85 %, el won surcoreano, con 1.83 %, el yen japonés, con 1.7 %, la lira turca, con 1.56 % y el dólar canadiense, con 1.55 por ciento.

JM