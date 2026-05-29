Hot Sale 2026: Estos son los riesgos de comprar a meses sin intereses

Los meses sin intereses pueden ser un gran aliado, pero abusar de su uso se puede convertir en un trampa durante este Hot Sale 2026.

De acuerdo a Fintual, una de las plataformas tecnológicas de inversiones y ahorros más grande en México, los meses sin intereses pueden ser una buena herramienta financiera únicamente si el usuario los conoce, entiende y utiliza correctamente ya que permiten adquirir bienes que generan un beneficio para el futuro.

Por otro lado, si el usuario no utiliza correctamente esta herramienta y abusa de ella, puede traer riesgos significativos.

Riesgos de comprar a meses sin intereses

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) , advierte que los meses sin intereses son una deuda y que el usuario es responsable de verificar que dicha promoción se aplique correctamente para evitar malentendidos, por lo que recomienda informarse antes de aprovechar la herramienta.

Puede provocar que se pierda el control del presupuesto mensual, sobre todo en compras que se consideran ¨hormiga¨ pero que cuando se juntan, generan dificultades de pago en los siguientes meses.

Se pueden llegar a adquirir distintas mensualidades pequeñas que alcanzan a superar la capacidad de pago mensual, lo cual termina limitando el presupuesto designado para emergencias.

Si no se utiliza el esquema de pagos correctamente, el banco puede generar intereses por una falta de pago, cancelando el beneficio y cobrando tasas de interés altas.

Para poder aprovechar los meses sin intereses, estos son algunos de los tips para evitar caer en riesgos:

Evitar adquirir productos que tengan una vida útil menor al plazo de la deuda.

Buscar alternativas del producto que se desea adquirir, muchas veces es mejor esperar otra oferta que pueda ser mejor.

Siempre comprar con planeación. Analizar si se necesita el producto y como impacta de manera positiva el presupuesto.

Pensar cómo esa compra impacta los siguientes meses.

El Hot Sale 2026 terminará el martes 2 de junio.

NG

