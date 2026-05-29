IPC de la Bolsa Mexicana rompe racha negativa y gana 1.08 % en mayo 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes 29 de mayo del 2026 una pérdida del 0.45 %, que no fue suficiente para evitar que cerrara mayo con un avance del 1.08 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se instaló en las 68 mil 587.74 unidades.

El avance de mayo, contrasta con las caídas de abril (1.1 %) y la de marzo (3.91 %) que se dieron tras los positivos de enero (5.12 %) y febrero (5.63 por ciento).

"El mercado de capitales cerró el mes con ganancias generalizadas. Además del optimismo respecto a la guerra, destaca el sector tecnológico que ha impulsado a los principales índices a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró el mes de mayo con una ganancia del 1.08 %, luego de dos meses consecutivos de pérdidas".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+14.49 %), Grupo México (+12.57 %), Orbia Advance (+12.29 %), Arca Continental (+7.27 %) y Cemex (+6.43 por ciento).

Por su parte Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que pese al retroceso de este día, el mercado mexicano registró una ganancia del 1.08 % en mayo, mientras que su rendimiento en lo que va de 2026 es del 6.65 por ciento.

"El IPC terminó la semana con una baja del -0.45 %. Por emisora, 16 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo", agregó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.11 % frente al dólar, al cotizar en 17.34 unidades por billete verde, frente a los 17.32 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los mil 131 millones de títulos por un importe de 67 mil 545 millones de pesos.

De las 825 empresas que cotizaron en la sesión, 496 cerraron con sus precios al alza, 307 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

JM