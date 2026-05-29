Hot Sale 2026 en Liverpool: 5 pantallas con hasta 50% para ver el Mundial 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, muchos aficionados ya comienzan a preparar reuniones familiares y encuentros entre amigos para disfrutar de los partidos desde casa. Por este motivo, una buena pantalla puede marcar la diferencia entre ver un encuentro más o vivir la emoción del estadio desde la sala.

Aprovechando la fiebre mundialista, Liverpool lanzó su campaña "Donde vive la Afición 2026", que incluye importantes descuentos en televisores inteligentes de distintas gamas. Algunas promociones alcanzan hasta el 55% de descuento, además de meses sin intereses y esquemas de pago diferido.

Para quienes buscan renovar su centro de entretenimiento antes del silbatazo inicial, revisamos las opciones más destacadas ordenadas por precio, analizando cuánto se ahorra el comprador y qué características las convierten en buenas alternativas para no perderse ningún detalle, repetición y gol del torneo.

Smart TV QLED 32" Full HD 32Q3K: la opción más económica

Este modelo se posiciona como la alternativa más accesible para quienes buscan una pantalla secundaria para una habitación, departamento pequeño o espacio reducido.

Su tecnología QLED ayuda a mejorar la intensidad de los colores respecto a televisores LED convencionales, mientras que la resolución Full HD ofrece una imagen suficientemente nítida para apreciar partidos en una pantalla compacta.

Esta Android Tv te ofrece una gama de entretenimiento con miles de aplicaciones. LIVERPOOL

Además, incorpora Android TV, Chromecast integrado, Google Assistant y sonido Dolby Digital Plus, características que facilitan acceder a transmisiones deportivas en prácticamente cualquier plataforma de streaming.

Precio original: Cinco mil 799 pesos

Cinco mil 799 pesos Precio de oferta: Dos mil 998 pesos

Dos mil 998 pesos Descuento: Dos mil 801 pesos (48.3%)

¿Por qué funciona para ver futbol?

Aunque sus 32 pulgadas la colocan lejos de las experiencias inmersivas de modelos más grandes, el panel QLED permite distinguir mejor los contrastes entre césped, uniformes y movimientos rápidos del balón. Es una opción ideal para aficionados que buscan economía sin sacrificar calidad visual.

LG NanoCell 55" 4K: equilibrio entre calidad y precio

La LG NanoCell de 55 pulgadas representa probablemente el punto más equilibrado de la lista en términos de costo-beneficio.

La tecnología NanoCell utiliza nanopartículas para filtrar colores impuros y ofrecer tonos más precisos, algo especialmente útil en transmisiones deportivas donde los detalles visuales son constantes.

Agrega un toque moderno con un elegante diseño Ultra Delgado que se integra perfecto a tu espacio. LIVERPOOL

Su procesador α7 AI Gen8 mejora automáticamente la calidad de imagen mediante escalado 4K, mientras que el sistema AI Sound Pro genera un efecto de sonido envolvente virtual de 9.1.2 canales.

Precio original: 14 mil 499 pesos

14 mil 499 pesos Precio de oferta: Nueve mil 289 pesos

Nueve mil 289 pesos Descuento: Cinco mil 210 pesos (35.9%)

¿Por qué funciona para ver futbol?

Las 55 pulgadas son consideradas por muchos especialistas como el tamaño ideal para una sala promedio. La resolución 4K permite apreciar detalles como expresiones de los jugadores, movimientos tácticos y repeticiones en alta definición sin necesidad de invertir una fortuna.

LG UHD AI 86" 4K: tamaño de estadio para reuniones grandes

Este es uno de los descuentos más agresivos de toda la campaña mundialista de Liverpool, la enorme pantalla de 86 pulgadas transforma cualquier sala en una experiencia cercana a un sports bar o una pequeña sala de cine.

Completa tu experiencia con el Control Magic Remote AI, que incluye un botón AI dedicado. LIVERPOOL

El procesador α7 AI 4K Gen8 mejora contraste, color y nitidez en tiempo real, mientras que su sistema AI Sound Pro ayuda a potenciar el ambiente de las transmisiones deportivas.

Precio original: 39 mil 999 pesos

39 mil 999 pesos Precio de oferta: 17 mil 999 pesos

17 mil 999 pesos Descuento: 22 mil pesos (55%)

¿Por qué funciona para ver futbol?

El tamaño es su principal atractivo, ya que en partidos multitudinarios como una final o encuentros de la Selección Mexicana, la amplitud del panel permite que varias personas disfruten cómodamente del encuentro sin perder detalle de la acción. Además, la resolución 4K evita que la imagen pierda definición incluso a gran escala.

Hisense 100U7QG Pro 100" Mini LED: la mejor relación entre tamaño y tecnología

Entramos al segmento premium con uno de los modelos más impresionantes de la lista debido a la La tecnología Mini LED, que permite controlar miles de zonas de iluminación independientes, generando negros más profundos, mayor contraste y mejor rendimiento en escenas complejas.

El sonido Dolby Atmos y el sistema multicanal 2.1.2 crean un ambiente inmersivo. LIVERPOOL

Su frecuencia de actualización de 165 Hz y tecnología Motion Rate 480 resultan especialmente atractivas para contenidos deportivos, donde el movimiento constante puede generar desenfoques en televisores convencionales.

Precio original : $89,999

: $89,999 Precio de oferta: $47,499

$47,499 Descuento: $42,500 (47.2%)

¿Por qué funciona para ver futbol?

Los partidos de fútbol exigen una excelente gestión del movimiento debido a la velocidad del balón y los desplazamientos constantes de los jugadores.

Los 165 Hz ayudan a mantener imágenes fluidas durante contragolpes, centros al área y repeticiones rápidas, mientras que el sistema antirreflejos facilita ver los encuentros incluso en salas muy iluminadas.

Hisense UX 100" RGB Mini LED: la experiencia más cercana al estadio

Aunque es el modelo más costoso del listado, también es el más avanzado tecnológicamente ya que su sistema RGB Mini LED permite que cada zona de iluminación controle de forma independiente los colores rojo, verde y azul, ofreciendo una precisión cromática excepcional.

Ofrece una fidelidad cromática digna de una sala de cine premium. LIVERPOOL

Además, alcanza hasta 5 mil nits de brillo, una cifra muy superior a la mayoría de televisores domésticos, y cuenta con certificación Pantone para garantizar fidelidad en los colores.

Su sistema de sonido 6.2.2 desarrollado junto con Devialet incorpora bocinas laterales, superiores y subwoofer integrado para crear una experiencia envolvente.

Precio original: 300 mil 750 pesos

300 mil 750 pesos Precio de oferta: 199 mil 999 pesos

199 mil 999 pesos Descuento: 100 mil 751 pesos (33.5%)

¿Por qué funciona para ver futbol?

Está diseñada específicamente para contenido deportivo de alta velocidad ya que su frecuencia nativa de 165 Hz, tecnología MEMC y sistema AI Picture optimizan automáticamente las transmisiones deportivas. En términos prácticos, esto significa movimientos más fluidos, mejor seguimiento del balón y una imagen capaz de mantener claridad incluso en tomas panorámicas de toda la cancha.

¿Cuál conviene más para el Mundial 2026?

Si el presupuesto es limitado, la QLED 32Q3K ofrece una excelente puerta de entrada al entretenimiento deportivo. Para la mayoría de los hogares, la LG NanoCell de 55 pulgadas destaca como la opción con mejor equilibrio entre precio, tamaño y calidad de imagen.

Quienes buscan una experiencia verdaderamente inmersiva encontrarán en la LG UHD de 86 pulgadas el descuento más atractivo de la campaña, con un ahorro superior a los 22 mil pesos.

Por otro lado, las dos propuestas de Hisense de 100 pulgadas están dirigidas a entusiastas que desean convertir su sala en un auténtico centro de entretenimiento mundialista, con tecnologías diseñadas específicamente para deportes y contenidos de movimiento rápido.

Con descuentos que van del 33% al 55%, la campaña mundialista de Liverpool se perfila como una de las oportunidades más interesantes para quienes planean disfrutar cada gol, atajada y celebración del Mundial 2026 desde la comodidad de casa.

TG