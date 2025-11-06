Pensión Bienestar: Adultos Mayores podrán hacer compras con su tarjeta en ESTOS comercios

En este último periodo de depósitos de los programas de la Secretaría del Bienestar , las y los beneficiarios, entre ellos los adultos mayores, podrán cobrar su pensión o utilizar el dinero de este apoyo gubernamental para pagar por productos y servicios en distintos comercios del país.

La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel , cuenta con varios programas sociales para distintos sectores vulnerables de la población mexicana, entre ellos, los jóvenes sin oportunidades laborales, las mujeres mayores, las madres autónomas, las personas con discapacidad, entre otros, mismos que en la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han sido beneficiados con un apoyo económico mensual que alivia su día a día para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

Lee también: Secretaría de las Mujeres presenta Plan integran contra el abuso sexual

¿Qué programas pagarán en noviembre 2025?

Este mes de noviembre 2025, seis programas del Bienestar realizarán el pago correspondiente a sus beneficiarios y beneficiarias a nivel nacional. Los programas son:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: 6 mil 200 pesos por beneficiario

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: 3 mil pesos

Pensión Madres Solteras Trabajadoras: Mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3 mil 720 pesos a niños con discapacidad de 0 a 6 años

Jóvenes Construyendo el Futuro: 8 mil 480 pesos

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos

¿Puedo pagar mis compras con la tarjeta del Banco del Bienestar?

Sí, las y los adultos beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores podrán realizar el pago de sus compras en todos los establecimientos del país, siempre y cuando estos cuenten con terminal bancaria .

Como ya lo ha mencionado la Secretaría del Bienestar, no es necesario que las y los derechohabientes retiren todo el dinero correspondiente a su depósito, ya que podrán utilizarlo en el momento que lo deseen sin riesgo de que permanezca en la cuenta bancaria por mucho tiempo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF