Pensión Bienestar: Apellidos con letra "M" tendrán dos días de pago

En este último periodo de depósitos de los programas de la Secretaría del Bienestar , las y los beneficiarios recibirán gradualmente su dinero. En orden alfabético, las y los derechohabientes recibirán el apoyo correspondiente al bimestre noviembre-diciembre y, debido a que muchos y muchas de ellas cuentan con apellido paterno que inicia con " M ", la dependencia decidió realizar sus depósitos en dos fechas.

La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel , cuenta con varios programas sociales para distintos sectores vulnerables de la población mexicana, entre ellos, los jóvenes sin oportunidades laborales, las mujeres mayores, las madres autónomas, las personas con discapacidad, entre otros, mismos que en la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han sido beneficiados con un apoyo económico bimestral que alivia su día a día para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

¿Qué programas pagarán en noviembre 2025?

Este mes de noviembre 2025, seis programas del Bienestar estarán realizando el pago correspondiente a sus beneficiarios y beneficiarias a nivel nacional. Los programas son:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: 6 mil 200 pesos por beneficiario

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: 3 mil pesos

Pensión Madres Solteras Trabajadoras: Mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3 mil 720 pesos a niños con discapacidad de 0 a 6 años

Jóvenes Construyendo el Futuro: 8 mil 480 pesos

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos

¿En qué fechas realizarán el depósito para apellidos con "M"?

Las y los derechohabientes de los programas ya mencionados cuyo apellido paterno inicie con letra "M" recibirán su depósito el viernes 14 y el martes 18 de noviembre de 2025.

Recomendamos a estos beneficiarios que activen la aplicación del Banco del Bienestar en su teléfono móvil para que revisen el saldo de tu tarjeta y los movimientos recientes, como retiros, compras y depósitos realizados.

Los beneficiarios podrán realizar el pago de sus compras en todos los establecimientos del país, siempre y cuando estos cuenten con terminal bancaria. Además, como ya lo ha mencionado la Secretaría del Bienestar, no es necesario que las y los derechohabientes retiren todo el dinero correspondiente a su depósito, ya que podrán utilizarlo en el momento que lo deseen sin riesgo de que permanezca en la cuenta bancaria por mucho tiempo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF