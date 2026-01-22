SAT confirma devoluciones y compensaciones para quienes cumplan estos requisitos

Cuando una persona contribuyente determina que tiene un saldo a favor en algún impuesto o identifica un pago realizado de manera indebida, puede ejercer su derecho a solicitar la devolución correspondiente. Para este trámite, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece la opción de presentar la solicitud de forma digital mediante el Formato Electrónico de Devolución, además de permitir el seguimiento en línea del proceso.Para iniciar la solicitud de devolución, es indispensable cumplir con ciertos requisitos generales, además de aquellos que aplican según el tipo de devolución y el procedimiento específico establecido por la autoridad fiscal.Una vez reunida la documentación requerida, el contribuyente podrá realizar la solicitud y dar seguimiento al trámite a través de los medios electrónicos habilitados por el SAT.Las devoluciones son un derecho de los contribuyentes y se refieren al dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe regresarte cuando pagaste más impuestos de los que correspondían o cuando hiciste un pago por error.Una devolución puede originarse principalmente en dos situaciones:Ocurre cuando, al hacer tu declaración anual o mensual, el cálculo del impuesto resulta menor a lo que ya pagaste. La diferencia queda como saldo a tu favor y puedes pedir que te la regresen.Se da cuando realizas un pago que no correspondía, por ejemplo:El SAT es la autoridad encargada de revisar la información y, si todo está correcto, depositar el dinero directamente en tu cuenta bancaria (CLABE).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB