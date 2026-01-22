SAT confirma devoluciones y compensaciones para quienes cumplan estos requisitos

Cuando una persona contribuyente determina que tiene un saldo a favor en algún impuesto o identifica un pago realizado de manera indebida, puede ejercer su derecho a solicitar la devolución correspondiente. Para este trámite, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece la opción de presentar la solicitud de forma digital mediante el Formato Electrónico de Devolución, además de permitir el seguimiento en línea del proceso.

Para iniciar la solicitud de devolución, es indispensable cumplir con ciertos requisitos generales, además de aquellos que aplican según el tipo de devolución y el procedimiento específico establecido por la autoridad fiscal.

Requisitos para solicitar la devolución ante el SAT

Contar con Contraseña o e.firma vigente. Presentar un estado de cuenta bancario emitido por la institución financiera, con una antigüedad no mayor a dos meses, que incluya el RFC del contribuyente y el número de una cuenta bancaria activa (CLABE). Disponer de una identificación oficial vigente. Cumplir con los requisitos señalados en las fichas de trámite 9/CFF, denominada “Solicitud de Devolución de saldos a favor y pagos de lo indebido Auditoría Fiscal Federal o Auditoría de Comercio Exterior”, y 10/CFF, correspondiente a la “Solicitud de Devolución de saldos a favor del IVA a contribuyentes del sector agropecuario, así como a los generados por proyectos de inversión en activo fijo, que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación, medicina de patente y en periodo preoperativo”.

Una vez reunida la documentación requerida, el contribuyente podrá realizar la solicitud y dar seguimiento al trámite a través de los medios electrónicos habilitados por el SAT.

Las devoluciones son un derecho de los contribuyentes y se refieren al dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe regresarte cuando pagaste más impuestos de los que correspondían o cuando hiciste un pago por error.

¿Cuándo se genera una devolución?

Una devolución puede originarse principalmente en dos situaciones:

Saldo a favor

Ocurre cuando, al hacer tu declaración anual o mensual, el cálculo del impuesto resulta menor a lo que ya pagaste. La diferencia queda como saldo a tu favor y puedes pedir que te la regresen.

Pago de lo indebido

Se da cuando realizas un pago que no correspondía, por ejemplo:

Pagaste dos veces el mismo impuesto

Depositaste una cantidad mayor por equivocación

Cubriste un impuesto que no estabas obligado a pagar

¿Quién hace la devolución?

El SAT es la autoridad encargada de revisar la información y, si todo está correcto, depositar el dinero directamente en tu cuenta bancaria (CLABE).

