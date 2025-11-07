Buen Fin 2025 en Liverpool: ¿A qué hora comienzan los descuentos?

Falta poco menos de una semana para que los consumidores mexicanos aprovechen las ofertas del Buen Fin 2025, un evento comercial anual del que Liverpool forma parte.

En este escenario, los clientes de la cadena de tiendas departamentales se preguntan a partir de qué momento podrán acceder a los descuentos y promociones, principalmente porque durante esta campaña algunos productos suelen agotarse rápidamente.

¿A qué hora inicia el Buen Fin 2025 en Liverpool?

Este año, el Buen Fin cumple 15 años, y para celebrarlo, la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard, anunció que el evento también será más extenso, pues durará 5 días.

Durante esta campaña, que tiene el objetivo de fortalecer el consumo local, Liverpool pone en rebaja una amplia gama de productos de diversos departamentos, implementando, además, facilidades de pago.

El horario en puntos de venta físicos de Liverpool será de 10:00 a 22:00 horas. Sin embargo, l as ofertas estarán disponibles desde la primera hora del jueves 13 de noviembre en su app Liverpool Pocket y en su página web: liverpool.com.mx.

¿Qué ofertas tendrá Liverpool por el Buen Fin 2025?

Las promociones del Buen Fin en Liverpool son la oportunidad perfecta para adquirir bienes y artículos de todo tipo: electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, belleza, muebles y todo lo que se requiere para el hogar.

Las promociones específicas serán anunciadas en las redes sociales y canales oficiales de Liverpool el día de inicio del Buen Fin 2025. En este escenario, la tienda recomendó a sus clientes estar al pendiente.

Asimismo, recordó que habrá promociones especiales para aquellos usuarios que cuenten con tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias.

