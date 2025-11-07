Wall Street cierra mixto y el Nasdaq sella su peor semana desde abril

Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con el índice tecnológico Nasdaq en rojo y acumulando una caída del 3 % en la semana, su peor registro desde abril, en medio de la bajada en bolsa de las empresas de inteligencia artificial (IA).

La sesión estuvo marcada por la posibilidad de un acuerdo presupuestario en el Senado que permita reabrir el Gobierno, cerrado desde hace 38 días, tras lo que el Dow Jones y el S&P 500 subieron un 0.16 % y un 0.13 % cada uno, mientras que el Nasdaq cedió un 0.22 %.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones pierde un 1.5 %, el S&P 500 un 1.6 %, y el Nasdaq un 3.1 %.

El sector tecnológico pierde más del 4 % semanal, con subsectores muy afectados, como el de equipamientos de comunicaciones (-7.5 %) y semiconductores (-5.6 %), entre temores por una burbuja en el campo de la IA a tenor de su crecimiento meteórico.

Entre las pérdidas acumuladas de esas firmas, destacaron las de Nvidia (-7 %), Oracle (-8.9 %) o Palantir (-11 %).

A última hora de hoy, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ofreció a los republicanos un acuerdo para abrir el Gobierno federal a cambio de prorrogar un año los subsidios a la ley de Cuidado Asequible (Obamacare), la principal petición de la oposición.

Los demócratas se han negado a aceptar un presupuesto provisional que no incluya estos subsidios y los republicanos se han opuesto, argumentando que dan cobertura sanitaria a inmigrantes indocumentados, pero el bloqueo empieza a tener consecuencias graves.

A falta de datos oficiales, la consultora Challenger, Gray & Christmas estimó que los despidos en EU se dispararon a más de 150 mil en octubre, casi el triple respecto a septiembre, y la confianza del consumidor se acerca a mínimos históricos, según la Universidad de Míchigan.

En otros mercados, el petróleo de Texas cede cerca de un 2 % semanal y sigue por debajo de los 60 dólares, lastrado por la perspectiva de un exceso de oferta, el aumento en las reservas comerciales de EU y las restricciones a los aeropuertos en el país.

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada, perdió hoy el nivel de los 100 mil dólares pero remontó al final de la sesión. En el conjunto de la semana recorta un 6 % de valor.

MF