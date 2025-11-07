Con la llegada del fin de año, la mayoría de trabajadores mexicanos esperan con ansias el pago del aguinaldo , el cual es una prestación obligatoria, que las empresas y empleadores deben de entregar a los trabajadores del país. Esta garantía consiste en un pago anual que equivale a no menos de 15 días de salario y debe darse, a más tardar, el 20 de diciembre de cada año. No obstante, en algunos casos puede llegar a 40 días de salario, por ejemplo, en trabajadores del Gobierno Federal.

En este sentido, muchos ciudadanos se preguntan cuál es la cantidad que recibirán funcionarios, como la Presidenta Claudia Sheinbaum, y demás burócratas. A continuación te explicamos.

Decreto de aguinaldo 2025

Según el decreto firmado por la Presidenta Sheinbaum, el pago de esta prestación se reguló para trabajadores del Gobierno Federal, además de que se aumentó el número de días que se recibirán.

De acuerdo con este documento, el pago será equivalente a 40 días de salario, y podrá entregarse a partir del próximo lunes 10 de noviembre.

Entre los beneficiarios de esta prestación se encuentran:

Servidores públicos federales

Personal del Servicio Exterior Mexicano

Militares

Pensionados del ISSSTE

Milicia

Para calcular la cantidad que obtendrán, se determina basándose en las remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda , teniendo en cuenta una cuota diaria calculada a partir de un mes de 30 días.

Se sugiere que los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos federales, tomen como base estas mismas disposiciones para su personal.

¿Cuánto recibirá la Presidenta?

La Presidenta Claudia Sheinbaum cobrará un aguinaldo de poco más de 250 mil pesos , es decir, poco más de un cuarto de millón. Este se basa en el sueldo declarado en el sitio “Nómina Transparente”, emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El sueldo mensual bruto de la Mandataria es de 191 mil 846 pesos, por lo tanto, su aguinaldo será de 255 mil 794 pesos.

¿Cuánto toca de aguinaldo a trabajadores de otros puestos?

Para los secretarios que forman parte de su gabinete, la cifra será un poco menor. Por ejemplo, funcionarios como Rosa Isela Rodríguez Velázquez, o Marcelo Ebrad Casaubón, recibirán 253 mil 380 pesos , de acuerdo con el sueldo declarado en el sitio ya mencionado, el cual es de 190 mil 35 pesos al mes.

Trabajadores de Pemex, como el coordinador especialista de Pemex Corporativos, recibirán 149 mil 233 pesos de aguinaldo, basándose en un sueldo de 111 mil 925 pesos.

Un camillero de la misma dependencia, tendrá 54 mil 543 pesos de aguinaldo, de acuerdo con su sueldo mensual de 40 mil 907 pesos. En otro ejemplo, un subgerente de análisis estratégico del Tren Maya, que recibe 38 mil 309 pesos al mes, recibirá 51 mil 78 pesos de aguinaldo.

De la misma manera, un médico general del IMSS Bienestar, que percibe 18 mil 669 pesos al mes, tendrá un aguinaldo de 24 mil 829 pesos, y una profesora de secundaria con un sueldo mensual de 12 mil 410 pesos, recibirá 16 mil 547 pesos de aguinaldo.

AL