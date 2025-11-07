El Buen Fin es el evento de compras más esperado de México que está por comenzar en los próximos días de noviembre. Si ya estás planeando cómo aprovechar los mayores descuentos del año, deberás conocer los horarios de tu tienda favorita, como Suburbia , la tienda departamental con 165 sucursales en toda la República Mexicana, se suma a esta celebración anual para ofrecer ahorros espectaculares con la posibilidad de gozarlos en horario extendido.

La edición 2025 del Buen Fin en Suburbia se llevará a cabo durante un fin de semana extendido, que iniciará oficialmente el próximo jueves 13 de noviembre y terminará el lunes 17 de noviembre . Las y los clientes de la tienda tendrán cinco días completos para navegar por todas las ofertas y conseguir los productos que tanto han esperado en esta temporada de ofertas.

Aprovecha este Buen Fin 2025 para renovar tu guardarropa, adquirir el teléfono o la nueva computadora que necesitas o embellecer tu hogar. Suburbia promete descuentos exclusivos y precios inigualables en todas sus categorías: desde las últimas tendencias en moda y calzado, hasta artículos de belleza, tecnología y productos automotrices.

Horarios especiales en Suburbia este Buen Fin 2025

La tienda departamental podrá visitarse fuera de su horario habitual durante los días del Buen Fin 2025.

Aunque el horario habitual de las tiendas Suburbia es de 11:00 a 21:00 horas, la cadena ha confirmado que, durante el Buen Fin 2025, algunas sucursales contarán con horarios especiales con el objetivo de brindarte más tiempo y comodidad para disfrutar de las ofertas.

Además de los horarios extendidos en algunas sucursales, Suburbia ofrece la comodidad de comprar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el Buen Fin desde sus plataformas oficiales:

Tienda en línea: visita el sitio de Suburbia para acceder a todas las promociones al instante.

para acceder a todas las promociones al instante. Descarga la aplicación en tu teléfono celular y aprovecha la ventaja adicional de envío gratis sin mínimo de compra, una oferta irresistible que facilita aún más tu experiencia de ahorro.

Para estar al tanto de las ofertas que se actualizan momento a momento y de los horarios especiales que tendrán algunas tienda, te recomendamos seguir todas las redes sociales oficiales de Suburbia.

